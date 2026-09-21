Italia, Mancini riparte da Coverciano: nove esordienti e un obiettivo chiaro

Il ct inaugura il nuovo corso azzurro in vista di quattro partite di Nations League. Tra esperienza e giovani, Mancini punta a ricostruire una Nazionale competitiva: “Torno per vincere nuovamente”.

Roberto Mancini riparte da Coverciano e apre un nuovo capitolo della sua esperienza alla guida della Nazionale italiana. Il ct ritrova l’ambiente azzurro alla vigilia di un ciclo intenso di quattro partite di Nations League, con una lista di convocati caratterizzata dalla presenza di nove debuttanti assoluti.

La conferenza stampa si è aperta con un pensiero di cordoglio rivolto a Sandro Mazzola, prima di lasciare spazio alle sensazioni legate al ritorno in Nazionale. «Ieri quando sono tornato ero molto felice, abbiamo passato momenti molto belli insieme. Per me è un grande piacere», ha spiegato Mancini.

Mancini: “Torno per vincere nuovamente con la Nazionale”

Il progetto tecnico riparte dall’unione tra i giocatori più esperti e i giovani chiamati per la prima volta a misurarsi con il livello internazionale.

«Torno per vincere nuovamente con la nazionale. Il mix tra esperienza e giovani funziona: siamo quelli giusti. Per riuscirci devi essere una squadra che gioca bene e si diverte, questo è il nostro concetto», ha sottolineato il commissario tecnico.

In questa prima fase l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla valutazione dei nuovi convocati. Mancini ha spiegato che non sarà necessario approfondire la conoscenza dei giocatori già affermati, mentre diventerà fondamentale capire rapidamente quale contributo possano offrire i debuttanti all’interno del gruppo.

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Nove debuttanti e un’Italia più fisica

Il ct guarda con fiducia anche al materiale a disposizione e alle prospettive del movimento italiano. «Pensiamo in positivo, qualcosa nei prossimi quattro anni porteremo a casa. Di giocatori ne capisco», ha dichiarato.

Tra gli aspetti sottolineati c’è anche una maggiore struttura fisica rispetto alla Nazionale del recente passato. Mancini ha citato Palestra, Dimarco e Calafiori come esempi di un gruppo che, a suo giudizio, offre caratteristiche differenti rispetto alla squadra del 2021.

«Nel 2021 avevamo una Nazionale con giocatori piccoli, ora siamo di livello anche dal punto di vista fisico», ha osservato il tecnico.

Mancini promuove il nuovo metro arbitrale in Serie A

Spazio anche a una riflessione sul campionato italiano e sul ritmo delle partite. Mancini ha espresso apprezzamento per il nuovo metro di giudizio arbitrale, ritenendolo utile per aumentare continuità e intensità del gioco.

«Ho sempre pensato che in Italia si giocasse a un ritmo inferiore per i troppi falli fischiati, questo nuovo metro di giudizio arbitrale lo apprezzo molto. Il fatto che nel nostro campionato sia sparito lo 0-0 è molto più divertente», ha spiegato.

Per la nuova Italia comincia ora il percorso sul campo. Le prossime quattro sfide di Nations League rappresenteranno il primo banco di prova per valutare il mix tra esperienza, nuovi innesti e principi di gioco indicati dal ct.