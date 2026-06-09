Titolo europeo dei supergallo: De Rosa sfida Masson l’11 settembre a Calangianus

L’European Boxing Union ha ufficializzato data e sede del match valido per il titolo europeo dei pesi supergallo. Il pugile italiano Francesco De Rosa affronterà il francese Thomas Masson in Sardegna.

Ufficiale la sfida europea tra De Rosa e Masson

L’European Boxing Union ha confermato data e location del combattimento valido per il titolo europeo dei pesi supergallo. L’incontro metterà di fronte l’italiano Francesco De Rosa e il francese Thomas Masson.

L’appuntamento è fissato per l’11 settembre a Calangianus, in Sardegna, dove andrà in scena una sfida internazionale di grande interesse per il pugilato europeo.

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In palio la cintura continentale dei supergallo

Il confronto tra De Rosa e Masson assegnerà la cintura europea della categoria supergallo, una delle più prestigiose del panorama continentale.

Per il pugile italiano si tratterà di un’importante occasione per conquistare un titolo di grande valore e proseguire il proprio percorso ai vertici della boxe professionistica.

Organizzazione affidata a Promo Boxe Italia

L’evento sarà organizzato da Promo Boxe Italia, che porterà sul ring di Calangianus una delle sfide più attese del prossimo autunno pugilistico.

Nei prossimi mesi saranno comunicati ulteriori dettagli relativi al programma della riunione e agli incontri che completeranno il cartellone della serata.