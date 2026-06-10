Campionati Italiani U17 di pugilato, a Chianciano Terme le fasi finali: diretta su Italia Boxe TV

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno cento giovani pugili si contenderanno i titoli nazionali Under 17. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Chianciano Terme si prepara ad accogliere le fasi finali dei Campionati Italiani Maschili U17 2026 di pugilato olimpico. Dal 12 al 14 giugno il PalaSport Comunale ospiterà l’evento organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con Boxing Siena e Pugilistica Colligiana.
Saranno cento i pugili provenienti da tutta Italia a salire sul ring per conquistare il titolo tricolore di categoria in uno degli appuntamenti più importanti della stagione giovanile.
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Tre giorni di sfide per assegnare i titoli italiani
La manifestazione entrerà nel vivo venerdì 12 giugno. Dopo le operazioni di sorteggio previste alle ore 9.15, nel pomeriggio scatteranno i quarti di finale a partire dalle 14.00.
Sabato 13 giugno, sempre dalle ore 14.00, sarà la volta delle semifinali, che definiranno i pugili qualificati agli incontri decisivi.
Le finalissime sono invece in programma domenica 14 giugno con inizio alle ore 14.30.
Tutto in diretta su Italia Boxe TV
Grande attenzione sarà dedicata anche alla copertura televisiva dell’evento. Tutte le fasi finali dei Campionati Italiani Maschili U17 saranno infatti trasmesse in diretta su Italia Boxe TV, il canale tematico della Federazione Pugilistica Italiana disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV.
Un’occasione per seguire da vicino alcuni dei migliori talenti emergenti del pugilato italiano, protagonisti di una manifestazione che tradizionalmente rappresenta una vetrina importante per il futuro del movimento azzurro.
Il programma
Venerdì 12 giugno
- Ore 9.15: sorteggi
- Ore 14.00: quarti di finale
Sabato 13 giugno
- Ore 14.00: semifinali
Domenica 14 giugno
- Ore 14.30: finalissime