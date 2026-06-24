Golf, Open d’Italia 2026 su Sky e NOW: programma, orari e protagonisti

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno il DS Automobiles 83° Open d’Italia si gioca al Circolo Golf Torino – La Mandria: 156 giocatori in gara, 72 buche e montepremi da 3 milioni di dollari.

Open d’Italia 2026, appuntamento al Circolo Golf Torino

Il DS Automobiles 83° Open d’Italia di golf è pronto a vivere quattro giornate di grande spettacolo. L’evento più importante del panorama golfistico nazionale sarà in programma da giovedì 25 a domenica 28 giugno al Circolo Golf Torino – La Mandria.

La competizione sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW, con ampia copertura dedicata all’intero torneo.

In gara 156 giocatori

Saranno 156 i giocatori al via, impegnati sulla distanza delle 72 buche. Il montepremi complessivo sarà di 3.000.000 di dollari.

Tra gli italiani presenti sul tee di partenza ci saranno Edoardo Molinari, vicecapitano del Team Europe di Ryder Cup, il fratello Francesco Molinari, Matteo Manassero e Guido Migliozzi.

Grande attenzione anche ai campioni internazionali: a Torino saranno presenti tre Major Champions, lo statunitense Patrick Reed, l’inglese Danny Willett e Luke Donald, ex numero uno al mondo e per la terza volta consecutiva capitano del Team Europe di Ryder Cup.

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La squadra Sky per l’Open d’Italia

La telecronaca dell’evento sarà affidata a Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Michele Gallerani e Marco Cogliati.

Per tutti i giorni dell’Open d’Italia, gli approfondimenti saranno curati da Francesca Piantanida con ospite Roberto Zappa e con il contributo di Alessandro Lupi nello studio on site e sul campo di gara.

Gli approfondimenti andranno in onda su Sky Sport 24 e Sky Sport Golf.

Copertura anche online e sui social

Nella Casa dello Sport di Sky sarà prevista un’ampia copertura dell’Open d’Italia 2026, con notizie e highlights anche sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la sezione premium di SkySport.it, e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

La programmazione su Sky e NOW

Giovedì 25 giugno

Dalle 13.00 alle 18.00

Studio alle 12.45 e alle 18.00 con Francesca Piantanida e Roberto Zappa

Diretta su Sky Sport Golf e NOW

Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Michele Gallerani e Marco Cogliati

Inviati Alessandro Lupi, Francesca Piantanida e Roberto Zappa

Venerdì 26 giugno

Dalle 13.00 alle 18.00

Studio alle 12.45 e alle 18.00 con Francesca Piantanida e Roberto Zappa

Diretta su Sky Sport Golf e NOW

Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Michele Gallerani e Marco Cogliati

Inviati Alessandro Lupi, Francesca Piantanida e Roberto Zappa

Sabato 27 giugno

Dalle 13.30 alle 18.00

Studio alle 13.15 e alle 18.00 con Francesca Piantanida e Roberto Zappa

Diretta su Sky Sport Golf e NOW

Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Michele Gallerani e Marco Cogliati

Inviati Alessandro Lupi, Francesca Piantanida e Roberto Zappa

Domenica 28 giugno

Dalle 12.00 alle 17.00

Studio alle 11.45 e alle 17.00 con Francesca Piantanida e Roberto Zappa

Diretta su Sky Sport Golf e NOW

Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Michele Gallerani e Marco Cogliati

Inviati Alessandro Lupi, Francesca Piantanida e Roberto Zappa