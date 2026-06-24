Pallanuoto, finale scudetto maschile: Pro Recco e Brescia si giocano il titolo

La serie per il tricolore di Serie A1 maschile parte giovedì 25 giugno alle 20.00 alla piscina comunale di Sori. I liguri inseguono un nuovo titolo, i lombardi provano a interrompere il dominio recchelino.

Finale scudetto maschile, si parte con Pro Recco-Brescia

Il conto alla rovescia è finito. Giovedì 25 giugno, alle ore 20.00, alla piscina comunale di Sori prende il via la finale scudetto del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto.

A contendersi il titolo saranno Pro Recco Waterpolo e AN Brescia Team, protagoniste di una sfida ormai diventata una grande classica della pallanuoto italiana.

La formazione allenata da Sandro Sukno, vicecampione d’Europa e vincitrice in stagione della Coppa Italia Unipol, arriva all’atto conclusivo dopo un percorso impeccabile tra regular season e playoff. Dall’altra parte, la squadra guidata da Sandro Bovo ha chiuso al secondo posto la stagione regolare, fermata soltanto dalla stessa Pro Recco.

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Serie al meglio delle cinque partite

La finale scudetto si giocherà al meglio delle tre vittorie su cinque.

Dopo gara 1, la serie proseguirà già venerdì 26 giugno alle 21.00, ancora in Liguria. Poi il confronto si sposterà alla Mompiano di Brescia per gara 3, in programma lunedì 29 giugno alle 19.30.

L’eventuale gara 4 si disputerà martedì 30 giugno, sempre a Brescia, mentre in caso di parità dopo quattro partite la decisiva gara 5 si giocherà venerdì 3 luglio a Sori.

Tutte le partite della finale scudetto saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.

I precedenti stagionali

Nei due confronti disputati in stagione, la Pro Recco ha sempre avuto la meglio.

I liguri si sono imposti 13-11 alla “Sciorba” di Genova venerdì 12 dicembre, nella tredicesima giornata, e poi hanno vinto 19-14 a Brescia lo scorso 27 maggio, nell’ultima giornata della regular season.

Anche nei playoff il cammino delle due finaliste è stato netto: sia nei quarti sia nelle semifinali entrambe hanno chiuso le rispettive serie in due gare.

La Pro Recco ha superato la Ranieri Impiantistica CN Posillipo, mentre l’AN Brescia ha eliminato la Banco BPM RN Savona.

Pro Recco-Brescia, il clasico della pallanuoto italiana

Pro Recco Waterpolo e AN Brescia Team si ritrovano in finale scudetto per la quindicesima volta.

Il bilancio complessivo sorride ai recchelini, avanti con dodici successi contro i due dei bresciani. La sfida tra liguri e lombardi è il vero “clasico” della pallanuoto italiana, con undici finali scudetto consecutive giocate dalla stagione 2011/2012 alla 2022/2023.

La prima finale tra le due squadre risale al 2003, quando Brescia vinse 14-13 in gara 5 a Genova grazie al golden gol di Roberto Calcaterra al terzo tempo supplementare, al termine di una serie in cui il fattore campo venne ribaltato in tutte e cinque le partite.

Dopo quel successo lombardo, arrivò una lunga serie di affermazioni della Pro Recco, interrotta nel 2021 dal 3-1 con cui Brescia conquistò il secondo scudetto della propria storia.

Le due serie successive tornarono invece alla Pro Recco: 2-1 nel 2021/2022 e 2-0 nel 2022/2023. Nello scorso campionato i recchelini hanno conquistato il titolo chiudendo la finale sul 2-1.

Il programma della finale scudetto

Gara 1 – Giovedì 25 giugno

Ore 20.00

Pro Recco Waterpolo-AN Brescia Team

Diretta Rai Sport

Gara 2 – Venerdì 26 giugno

Ore 21.00

Pro Recco Waterpolo-AN Brescia Team

Diretta Rai Sport

Gara 3 – Lunedì 29 giugno

Ore 19.30

AN Brescia Team-Pro Recco Waterpolo

Diretta Rai Sport

Eventuale gara 4 – Martedì 30 giugno

Ore 19.30

AN Brescia Team-Pro Recco Waterpolo

Diretta Rai Sport

Eventuale gara 5 – Venerdì 3 luglio

Ore 19.15

Pro Recco Waterpolo-AN Brescia Team

Diretta Rai Sport