Scherma paralimpica, Mazzone a Lamezia per il ritiro azzurro e l’inaugurazione del nuovo Palascherma

Il presidente della Federazione Italiana Scherma ha fatto visita alla Nazionale paralimpica in raduno dal 20 al 26 giugno e ha partecipato al taglio del nastro della nuova struttura: “Sarà importantissima per l’attività agonistica e inclusiva”.

Scherma paralimpica, Mazzone visita il ritiro azzurro a Lamezia

Il presidente federale Luigi Mazzone ha fatto visita alla Nazionale italiana di scherma paralimpica, impegnata nel ritiro di Lamezia Terme dal 20 al 26 giugno.

Nella stessa occasione, il numero uno della Federazione Italiana Scherma ha preso parte anche all’inaugurazione del nuovo Palascherma, struttura destinata a diventare un punto di riferimento per il territorio e per l’attività agonistica e inclusiva.

La giornata vissuta ieri in Calabria ha rappresentato una tappa importante nel percorso di preparazione della Nazionale verso i Campionati Europei di Cardiff.

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Il presidente FIS: “Entusiasmo coinvolgente nel team paralimpico”

Mazzone ha incontrato atleti, tecnici e staff della Nazionale paralimpica, impegnati in una settimana di lavoro sotto la guida dei responsabili d’arma Antongiulio Stella per la sciabola, Alessandro Paroli per il fioretto e Michele Tarantini per la spada.

“Sono reduce dalla splendida spedizione di Antony, dove con la Nazionale olimpica l’Italia è tornata a primeggiare nel Medagliere per Nazioni degli Europei, e ci tenevo tantissimo a esserci. Oggi è una grande gioia per me essere al fianco della nostra Nazionale paralimpica, protagonista in questa stagione di Coppa del Mondo di un eccellente percorso che rappresenta un grande viatico verso il prossimo appuntamento con i Campionati Europei di Cardiff. L’entusiasmo che si respira all’interno del nostro team paralimpico è davvero coinvolgente e costituisce una base fondamentale per le sfide che ci attendono nel prossimo futuro. Stiamo portando avanti un grande lavoro, guidato dai responsabili d’arma Antongiulio Stella, tra l’altro lametino doc, per la sciabola, Alessandro Paroli per il fioretto e Michele Tarantini per la spada. Sono certo che i frutti, che già oggi sono evidenti, saranno ancora più importanti nel percorso che ci condurrà verso i Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Ci tengo a ringraziare il Circolo Scherma Lametino Arpaia e le istituzioni che hanno supportato questa iniziativa. Sono un uomo del Sud e vedere un Palascherma in Calabria è una grande emozione. Sarà una struttura importantissima per l’attività agonistica e inclusiva”, ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, affiancato dal Delegato regionale FIS Calabria, Franco Perri.

Inaugurato il nuovo Palascherma

La visita del presidente federale è coincisa con il taglio del nastro del nuovo Palascherma di Lamezia Terme, inaugurato durante la settimana di lavoro della Nazionale paralimpica.

Il maestro Giuseppe Costanzo, presidente e cuore pulsante del Circolo Scherma Lametino Arpaia, insieme a Ignazio Consoli e Alessandra Lucchino, ha raccontato gli sforzi e i sacrifici portati avanti negli ultimi anni per arrivare a questo risultato.

Il pomeriggio si è chiuso con la gara a squadre integrata “Trofeo Cupra”, che ha visto in pedana anche gli atleti della Nazionale italiana.

La tradizione schermistica lametina

La giornata ha riunito anche tanti ex schermidori, confermando il legame di Lamezia Terme con la scherma.

Una tradizione importante non solo in pedana, ma anche nel settore arbitrale, che ha portato alle Olimpiadi Roberto Costanzo e Luigi Martilotti, oltre a Vincenzo Zaccone in Commissione GSA e a molti altri esponenti di una scuola nata con il maestro Armando Ruffo.

Proprio ad Armando Ruffo sarà dedicato in futuro il Palascherma.

I convocati della Nazionale paralimpica

Il collegiale della Nazionale italiana paralimpica si svolge a Lamezia Terme dal 20 al 26 giugno 2026.

Atleti convocati

Amelio Castro Grueso

Edoardo Giordan

Andrea Jacquier

Mattia Galvagno

Gianmarco Paolucci

Luca Platania

Atlete convocate

Sofia Brunati

Sofia Garnero

Julia Markowska

Andreea Mogos

Loredana Trigilia

Responsabili d’arma

Alessandro Paroli, fioretto

Antongiulio Stella, sciabola

Michele Tarantini, spada

Staff tecnico

Giuseppe Costanzo

Valentina De Costanzo

Claudio Del Macchia

Sparring

Cristian Teletin

Preparatori atletici

Giuseppe Cerqua

Daniele Mai

Medico

Paola Voltan

Fisioterapista

Giulia Talluri

Armiere

Gianluigi Perri

Consegnato il crest della FIS

Nell’ambito della giornata è avvenuta anche la consegna del crest della FIS al consigliere della Regione Calabria Gianpaolo Bevilacqua.

L’iniziativa si inserisce nella settimana di “Lamezia Lame Azzurre”, che vede protagonista la Nazionale italiana di scherma paralimpica e il nuovo Palascherma calabrese.