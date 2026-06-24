Pallanuoto, finale scudetto femminile: SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte si giocano il titolo

Gara 1 questa sera alle 19.30 al Centro Federale di Ostia. Le capitoline inseguono il primo tricolore della loro storia, le catanesi puntano al settimo scudetto consecutivo.

Finale scudetto femminile, si parte con SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte

Prende il via la finale scudetto del 42° campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto. Questa sera, mercoledì 24 giugno, alle ore 19.30, al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, si gioca gara 1 tra SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte.

La serie si disputa al meglio delle due vittorie su tre. Gara 2 è in programma sabato 27 giugno alle 21.00 alla “Nesima” di Catania, mentre l’eventuale gara 3 si giocherà in casa della SIS Roma sabato 4 luglio alle 19.15.

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Di fronte le prime due della regular season

La finale mette di fronte le due squadre che hanno chiuso ai primi due posti la stagione regolare. La SIS Roma ha terminato al comando con 47 punti, seguita da L’Ekipe Orizzonte a quota 45.

Entrambe hanno raggiunto l’ultimo atto con un percorso netto in semifinale. La squadra di Marco Capanna ha superato Pallanuoto Trieste chiudendo la serie sul 2-0, mentre le campionesse d’Italia guidate da Martina Miceli hanno eliminato Rapallo Pallanuoto con lo stesso risultato.

Una classica della pallanuoto femminile italiana

SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte si ritrovano in finale scudetto per la quarta volta e per la seconda stagione consecutiva.

Nei precedenti per il titolo hanno sempre avuto la meglio le etnee: nel 2018/2019 con il successo per 6-3 nell’epilogo della Final Six, nel 2022/2023 chiudendo la serie sul 3-1 e nella scorsa stagione conquistando lo scudetto in gara 3.

L’Ekipe Orizzonte va a caccia del settimo titolo consecutivo e del ventiseiesimo scudetto della propria storia, dopo aver già conquistato in questa stagione la Coppa Italia Unipol. La SIS Roma, invece, cerca il primo tricolore.

I precedenti stagionali

Nella regular season il confronto diretto ha prodotto una vittoria per parte, sempre con il punteggio di 11-9.

La SIS Roma si era imposta a Catania lo scorso 1° novembre, nella quinta giornata. Nel girone di ritorno, mercoledì 18 marzo, L’Ekipe Orizzonte ha ribaltato il fattore campo vincendo nella Capitale.

Diretta tv e programma della finale

Tutte le partite della finale scudetto saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD.

Gara 1 – Mercoledì 24 giugno

Ore 19.30

SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte

Diretta Rai Sport

Arbitri: Alessia Ferrari e Daniele Bianco

Delegato: Stefano Scappini

Gara 2 – Sabato 27 giugno

Ore 21.00

L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma

Diretta Rai Sport

Eventuale gara 3 – Sabato 4 luglio

Ore 19.15

SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte

Diretta Rai Sport

Albo d’oro

1985 Volturno

1986 Volturno

1987 Volturno

1988 Volturno

1989 Volturno

1990 Volturno

1991 Volturno

1992 Orizzonte Catania

1993 Orizzonte Catania

1994 Orizzonte Catania

1995 Orizzonte Catania

1996 Orizzonte Catania

1997 Orizzonte Catania

1998 Orizzonte Catania

1999 Orizzonte Catania

2000 Orizzonte Catania

2001 Orizzonte Catania

2002 Orizzonte Catania

2003 Orizzonte Catania

2004 Orizzonte Catania

2005 Orizzonte Catania

2006 Orizzonte Catania

2007 Fiorentina WP

2008 Orizzonte Catania

2009 Orizzonte Catania

2010 Orizzonte Catania

2011 Orizzonte Catania

2012 Pro Recco

2013 Rapallo Pallanuoto

2014 Mediterranea Imperia

2015 Plebiscito Padova

2016 Plebiscito Padova

2017 Plebiscito Padova

2018 Plebiscito Padova

2019 Ekipe Orizzonte

2020 Non assegnato

2021 Ekipe Orizzonte

2022 Ekipe Orizzonte

2023 Ekipe Orizzonte

2024 Ekipe Orizzonte

2025 Ekipe Orizzonte