Pallanuoto, finale scudetto femminile: SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte si giocano il titolo

Gara 1 questa sera alle 19.30 al Centro Federale di Ostia. Le capitoline inseguono il primo tricolore della loro storia, le catanesi puntano al settimo scudetto consecutivo.
Finale scudetto femminile, si parte con SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte
Prende il via la finale scudetto del 42° campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto. Questa sera, mercoledì 24 giugno, alle ore 19.30, al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, si gioca gara 1 tra SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte.
La serie si disputa al meglio delle due vittorie su tre. Gara 2 è in programma sabato 27 giugno alle 21.00 alla “Nesima” di Catania, mentre l’eventuale gara 3 si giocherà in casa della SIS Roma sabato 4 luglio alle 19.15.
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Di fronte le prime due della regular season
La finale mette di fronte le due squadre che hanno chiuso ai primi due posti la stagione regolare. La SIS Roma ha terminato al comando con 47 punti, seguita da L’Ekipe Orizzonte a quota 45.
Entrambe hanno raggiunto l’ultimo atto con un percorso netto in semifinale. La squadra di Marco Capanna ha superato Pallanuoto Trieste chiudendo la serie sul 2-0, mentre le campionesse d’Italia guidate da Martina Miceli hanno eliminato Rapallo Pallanuoto con lo stesso risultato.
Una classica della pallanuoto femminile italiana
SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte si ritrovano in finale scudetto per la quarta volta e per la seconda stagione consecutiva.
Nei precedenti per il titolo hanno sempre avuto la meglio le etnee: nel 2018/2019 con il successo per 6-3 nell’epilogo della Final Six, nel 2022/2023 chiudendo la serie sul 3-1 e nella scorsa stagione conquistando lo scudetto in gara 3.
L’Ekipe Orizzonte va a caccia del settimo titolo consecutivo e del ventiseiesimo scudetto della propria storia, dopo aver già conquistato in questa stagione la Coppa Italia Unipol. La SIS Roma, invece, cerca il primo tricolore.
I precedenti stagionali
Nella regular season il confronto diretto ha prodotto una vittoria per parte, sempre con il punteggio di 11-9.
La SIS Roma si era imposta a Catania lo scorso 1° novembre, nella quinta giornata. Nel girone di ritorno, mercoledì 18 marzo, L’Ekipe Orizzonte ha ribaltato il fattore campo vincendo nella Capitale.
Diretta tv e programma della finale
Tutte le partite della finale scudetto saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD.
Gara 1 – Mercoledì 24 giugno
Ore 19.30
SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte
Diretta Rai Sport
Arbitri: Alessia Ferrari e Daniele Bianco
Delegato: Stefano Scappini
Gara 2 – Sabato 27 giugno
Ore 21.00
L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma
Diretta Rai Sport
Eventuale gara 3 – Sabato 4 luglio
Ore 19.15
SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte
Diretta Rai Sport
Albo d’oro
1985 Volturno
1986 Volturno
1987 Volturno
1988 Volturno
1989 Volturno
1990 Volturno
1991 Volturno
1992 Orizzonte Catania
1993 Orizzonte Catania
1994 Orizzonte Catania
1995 Orizzonte Catania
1996 Orizzonte Catania
1997 Orizzonte Catania
1998 Orizzonte Catania
1999 Orizzonte Catania
2000 Orizzonte Catania
2001 Orizzonte Catania
2002 Orizzonte Catania
2003 Orizzonte Catania
2004 Orizzonte Catania
2005 Orizzonte Catania
2006 Orizzonte Catania
2007 Fiorentina WP
2008 Orizzonte Catania
2009 Orizzonte Catania
2010 Orizzonte Catania
2011 Orizzonte Catania
2012 Pro Recco
2013 Rapallo Pallanuoto
2014 Mediterranea Imperia
2015 Plebiscito Padova
2016 Plebiscito Padova
2017 Plebiscito Padova
2018 Plebiscito Padova
2019 Ekipe Orizzonte
2020 Non assegnato
2021 Ekipe Orizzonte
2022 Ekipe Orizzonte
2023 Ekipe Orizzonte
2024 Ekipe Orizzonte
2025 Ekipe Orizzonte