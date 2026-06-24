Serie A 2026-2027, anticipi e posticipi delle prime cinque giornate: il calendario completo

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei primi turni del nuovo campionato. L’Inter campione d’Italia debutta sabato 22 agosto contro il Monza, Milan-Torino domenica sera.

Serie A 2026-2027, ufficiali anticipi e posticipi

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime cinque giornate del campionato 2026-2027.

L’Inter campione d’Italia aprirà la propria stagione sabato 22 agosto alle 18.30 a San Siro contro il Monza. Il Milan di Amorim debutterà invece domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino.

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Gli orari estivi delle prime tre giornate

Per le prime tre giornate, a causa delle alte temperature estive, la programmazione seguirà fasce orarie specifiche.

La prima giornata si giocherà con quattro anticipi sabato 22 agosto, due alle 18.30 e due alle 20.45; quattro partite domenica 23 agosto, due alle 18.30 e due alle 20.45; e due posticipi lunedì, uno alle 18.30 e uno alle 20.45.

La seconda giornata si disputerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto, con partite esclusivamente alle 18.30 e alle 20.45.

La terza giornata non prevede invece gare alle 12.30.

Dalla quarta giornata tornano gli orari standard

Dalla quarta giornata tornerà la distribuzione standard delle partite, sostanzialmente in linea con la scorsa stagione.

Il programma prevede un anticipo il venerdì alle 20.45, tre anticipi il sabato alle 15, alle 18 e alle 20.45, cinque partite la domenica con una gara alle 12.30, due alle 15, una alle 18 e il posticipo serale alle 20.45, più un posticipo il lunedì alle 20.45.

Prima giornata, 22-24 agosto

Sabato 22 agosto

Ore 18.30: Inter-Monza, DAZN

Ore 18.30: Udinese-Como, Sky e DAZN

Ore 20.45: Genoa-Napoli, Sky e DAZN

Ore 20.45: Parma-Cagliari, DAZN

Domenica 23 agosto

Ore 18.30: Frosinone-Juventus, DAZN

Ore 18.30: Venezia-Lecce, DAZN

Ore 20.45: Atalanta-Sassuolo, DAZN

Ore 20.45: Torino-Milan, Sky e DAZN

Lunedì 24 agosto

Ore 18.30: Bologna-Lazio, DAZN

Ore 20.45: Roma-Fiorentina, DAZN

Seconda giornata, 28-31 agosto

Venerdì 28 agosto

Ore 20.45: Milan-Venezia, DAZN

Sabato 29 agosto

Ore 18.30: Fiorentina-Frosinone, DAZN

Ore 18.30: Monza-Udinese, DAZN

Ore 18.30: Sassuolo-Torino, DAZN

Ore 20.45: Juventus-Parma, DAZN

Domenica 30 agosto

Ore 18.30: Napoli-Como, DAZN

Ore 20.45: Cagliari-Inter, Sky e DAZN

Ore 20.45: Lazio-Genoa, DAZN

Lunedì 31 agosto

Ore 18.30: Lecce-Roma, Sky e DAZN

Ore 20.45: Atalanta-Bologna, Sky e DAZN

Terza giornata, 4-7 settembre

Venerdì 4 settembre

Ore 20.45: Genoa-Como, DAZN

Sabato 5 settembre

Ore 15.00: Fiorentina-Torino, DAZN

Ore 18.00: Inter-Napoli, DAZN

Ore 20.45: Roma-Atalanta, Sky e DAZN

Domenica 6 settembre

Ore 15.00: Frosinone-Venezia, DAZN

Ore 15.00: Parma-Monza, DAZN

Ore 18.00: Bologna-Sassuolo, Sky e DAZN

Ore 20.45: Juventus-Milan, DAZN

Lunedì 7 settembre

Ore 18.30: Cagliari-Lecce, DAZN

Ore 20.45: Udinese-Lazio, Sky e DAZN

Quarta giornata, 11-14 settembre

Venerdì 11 settembre

Ore 20.45: Venezia-Fiorentina, DAZN

Sabato 12 settembre

Ore 15.00: Genoa-Frosinone, DAZN

Ore 18.00: Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus, DAZN

Ore 20.45: Atalanta-Cagliari, Sky e DAZN

Domenica 13 settembre

Ore 12.30: Torino-Roma, DAZN

Ore 15.00: Como-Parma, DAZN

Ore 15.00: Lecce-Monza, DAZN

Ore 18.00: Napoli-Bologna, Sky e DAZN

Ore 20.45: Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus, DAZN

Lunedì 14 settembre

Ore 20.45: Inter-Udinese, Sky e DAZN

Possibili modifiche alla quarta giornata per la Champions League

Se il Como dovesse giocare in Champions giovedì 10 settembre, Como-Parma si disputerebbe lunedì 14 settembre alle 18.30, con Napoli-Bologna e Torino-Roma invariate.

Se il Napoli dovesse giocare in Champions giovedì 10 settembre, Napoli-Bologna si disputerebbe lunedì 14 settembre alle 18.30, Como-Parma domenica 13 settembre alle 12.30 e Torino-Roma domenica 13 settembre alle 18.

Se la Roma dovesse giocare in Champions giovedì 10 settembre, Torino-Roma si disputerebbe lunedì 14 settembre alle 18.30, Como-Parma domenica 13 settembre alle 12.30 e Napoli-Bologna resterebbe invariata.

Possibili modifiche alla quarta giornata per l’Europa League

Se la Juventus dovesse essere impegnata in Europa League mercoledì 16 settembre, Sassuolo-Juventus si giocherebbe sabato 12 settembre alle 18 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle 20.45.

Viceversa, se il Milan dovesse essere impegnato in Europa League mercoledì 16 settembre, Lazio-Milan si disputerebbe sabato 12 settembre alle 18 e Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre alle 20.45.

Quinta giornata, 18-20 settembre

Venerdì 18 settembre

Ore 20.45: Monza-Sassuolo, Sky e DAZN

Sabato 19 settembre

Ore 15.00: Bologna-Torino, DAZN

Ore 15.00: Udinese-Cagliari, DAZN

Ore 18.00: Roma-Inter, DAZN

Ore 20.45: Venezia-Lazio, Sky e DAZN

Domenica 20 settembre

Ore 12.30: Fiorentina-Napoli, DAZN

Ore 15.00: Frosinone-Como, DAZN

Ore 15.00: Parma-Genoa, DAZN

Ore 18.00: Juventus-Atalanta, Sky e DAZN

Ore 20.45: Milan-Lecce, DAZN

I big match già indicati nel calendario

Tra le sfide di maggiore richiamo già inserite nella programmazione figurano Juventus-Atalanta alla quinta giornata, Milan-Inter alla decima, Roma-Juventus alla sedicesima e Inter-Milan alla ventiquattresima.

Le modifiche per turni infrasettimanali e Nazionali

Nella quinta, undicesima e ventinovesima giornata, che precedono settimane dedicate alle Nazionali, e nell’ottava e diciassettesima giornata, che precedono un turno infrasettimanale, non sarà previsto il posticipo del lunedì.

Nella sesta, dodicesima e trentesima giornata, successive alle settimane delle Nazionali, e nella decima e diciannovesima giornata, successive a un turno infrasettimanale, non sarà invece previsto l’anticipo del venerdì.

Due turni nel periodo dell’Epifania

La diciassettesima e la diciottesima giornata si giocheranno rispettivamente nei giorni 2-3 gennaio 2027 e 5-6-7 gennaio 2027, con una programmazione oraria diversa rispetto a quella standard.

Ultime due giornate in contemporanea

La trentasettesima e la trentottesima giornata, ultime due del campionato, si disputeranno rispettivamente domenica 23 maggio 2027 e domenica 30 maggio 2027.

Le dieci partite di ciascun turno potranno essere programmate in più blocchi, rispettando però la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e tenendo conto di eventuali richieste di anticipo legate alla partecipazione alle finali delle competizioni europee.