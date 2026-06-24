Arco capitale mondiale dell’arrampicata giovanile: 725 atleti attesi al Mondiale Youth 2026 su Climbing TV

Dal 18 al 25 luglio il World Climbing Youth Championship porterà in Trentino 68 delegazioni internazionali. Gare gratuite per il pubblico, diretta streaming su Climbing TV di Sportface e un grande Village aperto ad atleti, famiglie e appassionati.

Arco pronta per il Mondiale giovanile di arrampicata

Manca un mese al via del World Climbing Youth Championship Arco 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale dell’arrampicata sportiva giovanile.

Dal 18 al 25 luglio l’Arco Climbing Stadium ospiterà le migliori promesse mondiali delle specialità Lead, Speed e Boulder, trasformando ancora una volta Arco e il Garda Trentino in un punto di riferimento per il climbing internazionale.

L’evento si svolgerà all’interno del Centro Tecnico Federale FASI di Arco, struttura di livello europeo per la preparazione degli atleti e per l’organizzazione di eventi internazionali.

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Il Centro Tecnico Federale FASI

Il Centro Tecnico Federale di Arco è un impianto moderno, pensato per l’alta prestazione e orientato anche all’innovazione, alla sostenibilità e all’efficienza energetica e tecnologica.

In questo percorso si inserisce anche il nuovo impianto fotovoltaico, indicato come uno dei fiori all’occhiello della struttura. Una scelta che conferma la volontà della Federazione di promuovere un modello di sport attento alla qualità degli spazi, all’impatto ambientale e alla crescita dei giovani talenti.

I numeri del Mondiale: 725 atleti da 68 delegazioni

I dati definitivi delle iscrizioni confermano la portata dell’evento. Ad Arco sono attesi 725 atleti in rappresentanza di 68 delegazioni internazionali.

Con loro arriveranno anche 239 tra tecnici, capi delegazione, allenatori e personale medico delle squadre nazionali. Complessivamente, il Mondiale porterà in Trentino oltre 960 componenti ufficiali delle delegazioni, ai quali si aggiungeranno staff organizzativo, volontari, famiglie, appassionati e pubblico.

Lead, Speed e Boulder: tutti i numeri delle gare

Il dettaglio delle prove in programma racconta la dimensione tecnica dell’appuntamento.

Nella Lead sono previste 403 presenze complessive: 109 atleti nella Under 19 maschile, 83 nella Under 19 femminile, 105 nella Under 17 maschile e 106 nella Under 17 femminile.

Nella Speed saranno 195 le presenze totali, distribuite tra 59 Under 19 maschili, 37 Under 19 femminili, 56 Under 17 maschili e 43 Under 17 femminili.

Il Boulder sarà la specialità più numerosa, con 430 presenze complessive: 115 nella Under 19 maschile, 90 nella Under 19 femminile, 107 nella Under 17 maschile e 118 nella Under 17 femminile.

Alcuni atleti saranno impegnati in più specialità, a conferma della completezza tecnica richiesta dal Mondiale.

Italia con 28 atleti al Mondiale di casa

Grande attenzione sarà rivolta alla delegazione italiana, pronta a vivere il Mondiale in casa con un gruppo numeroso e competitivo.

L’Italia sarà rappresentata da 28 atleti, accompagnati da 11 componenti dello staff tecnico, medico e dirigenziale, per un totale di 39 componenti ufficiali.

Per la Nazionale giovanile si tratta di un appuntamento dal grande valore tecnico e simbolico: gareggiare in un Mondiale ospitato in Italia, davanti al pubblico di casa, rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita verso l’alto livello internazionale.

Arco e Trentino, un legame profondo con il climbing

Il World Climbing Youth Championship sarà anche una grande occasione di promozione per il territorio.

Il Mondiale Giovanile conferma il legame tra arrampicata sportiva, Arco e Trentino: un rapporto costruito nel tempo attraverso cultura sportiva, natura, turismo outdoor, competenze organizzative e una comunità da sempre vicina al climbing.

Fondamentale, in questo percorso, il contributo delle istituzioni che hanno sostenuto la costruzione dell’evento e accompagnato la crescita del progetto federale sul territorio: Provincia Autonoma di Trento, Comune di Arco e Dipartimento per lo Sport del Governo.

Battistella: “Arco è un luogo simbolo per l’arrampicata mondiale”

“A un mese dall’inizio del Mondiale Giovanile sentiamo tutta la responsabilità e l’orgoglio di ospitare in Italia un evento di questa importanza”, dichiara Davide Battistella, Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. “Arco è un luogo simbolo per l’arrampicata mondiale e accogliere qui 725 giovani atleti da tutto il mondo significa investire concretamente sul futuro del nostro sport. Farlo all’interno del nostro Centro Tecnico Federale, una struttura che rappresenta un’eccellenza europea per la preparazione degli atleti e per l’organizzazione di eventi internazionali, dà a questo Mondiale un valore ancora più significativo. Sarà una grande competizione, ma anche una festa aperta al pubblico, alle famiglie e agli appassionati. Ringraziamo le istituzioni, a partire dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Comune di Arco e dal Dipartimento per lo Sport del Governo, i partner, gli sponsor federali, le associazioni locali e tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di un evento che vuole lasciare un segno positivo nel territorio e nel movimento dell’arrampicata.”

Accanto alla FASI avranno un ruolo centrale anche partner e sponsor federali: Allianz, Main Sponsor FASI, e gli sponsor tecnici La Sportiva e Petzl.

Cerimonia inaugurale e coinvolgimento del territorio

Il coinvolgimento della comunità sarà evidente fin dalla cerimonia inaugurale, con la partecipazione della Lega Sbandieratori e della Scuola di Danza di Arco.

Un ruolo importante sarà svolto anche dal Cantiere 26 – Centro Giovani di Arco, che collaborerà alla realizzazione delle attività collaterali mettendo a disposizione i propri spazi e il punto ristoro durante la manifestazione.

La sinergia con il territorio coinvolgerà anche famiglie, giovani, associazioni e realtà locali, tra cui Assocentro, con l’obiettivo di costruire un Mondiale radicato nella comunità e accessibile a tutti.

Gare gratuite e diretta streaming

L’accessibilità sarà uno dei tratti distintivi dell’evento. Tutte le gare saranno gratuite per il pubblico e non sarà necessario acquistare biglietti per assistere alle competizioni all’Arco Climbing Stadium.

Le sfide saranno disponibili anche in diretta streaming gratuita: in italiano su Climbing TV di Sportface e in inglese su YouTube World Climbing. In questo modo famiglie, tifosi e appassionati potranno seguire il Mondiale da ogni parte d’Italia e del mondo.

Il Village del Mondiale

Accanto al programma sportivo, il Mondiale vivrà anche attraverso un’area Village allestita nelle immediate vicinanze del campo gara.

Il Village sarà uno spazio di incontro, intrattenimento e scoperta, pensato per pubblico, famiglie, atleti e appassionati durante tutte le giornate dell’evento.

Saranno presenti food truck dedicati a cibo, bevande, dolci e gelati, stand espositivi e aree esperienziali aperte al pubblico. Tra le realtà partner e i fornitori tecnici legati al mondo dell’arrampicata ci saranno Appiano Studio Distribution, High5, Moka e Kando, con materiali, prese e soluzioni tecniche dedicate alla disciplina.

Attività per climber, famiglie e visitatori

Il Village proporrà anche attività pensate per coinvolgere climber, famiglie e visitatori.

Lo stand CrushClimbing offrirà giochi e sfide per gli appassionati di arrampicata, mentre nell’area merchandising sarà possibile acquistare i prodotti ufficiali dell’evento.

Prevista anche un’area esperienze, con lezioni di yoga, attività di skate grazie a un piccolo skate park e una paretina di arrampicata dedicata a bambini e genitori.

Il programma del World Climbing Youth Championship

Il programma si aprirà venerdì 17 luglio con la cerimonia inaugurale, pensata per celebrare l’inizio del Mondiale e il legame tra la manifestazione e il territorio.

Le competizioni cominceranno sabato 18 luglio con le qualifiche Lead Under 17. Domenica 19 luglio spazio alle qualifiche Lead Under 19, prima della giornata decisiva di lunedì 20 luglio, dedicata a semifinali e finali Lead Under 17 e Under 19.

Martedì 21 luglio sarà il turno della Speed, con prove, qualifiche e finali per le categorie Under 17 e Under 19.

Da mercoledì 22 luglio il Mondiale proseguirà con il Boulder: qualifiche Under 17 il 22 luglio, qualifiche Under 19 il 23 luglio, semifinali e finali Under 17 venerdì 24 luglio, semifinali e finali Under 19 sabato 25 luglio, giornata conclusiva dell’evento.

Per otto giorni Arco sarà il centro del futuro dell’arrampicata mondiale, in una manifestazione che unirà agonismo, partecipazione, intrattenimento e promozione del territorio.