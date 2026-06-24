VNL maschile, Italia ko al tie-break contro la Bulgaria all’esordio nella Pool 6

A Lubiana gli azzurri partono bene, poi subiscono la rimonta bulgara e cedono 3-2. Domani, giovedì 25 giugno, la squadra di De Giorgi torna in campo contro l’Ucraina.

VNL maschile, Italia battuta dalla Bulgaria al tie-break

Comincia con una sconfitta al tie-break il cammino dell’Italia nella Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana, in Slovenia. Gli azzurri sono stati superati dalla Bulgaria con il punteggio di 3-2: 25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15.

La squadra di Ferdinando De Giorgi era partita bene, conquistando il primo set, ma la Bulgaria è stata brava a ribaltare l’inerzia del match portandosi avanti 2-1. L’Italia ha reagito nel quarto parziale, salvo poi cedere nel finale al tie-break.

Da segnalare il ritorno in campo di Daniele Lavia, che mancava in Nazionale dalla finale di VNL giocata a Ningbo lo scorso 3 agosto.

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Le scelte iniziali di De Giorgi

Per la sfida contro la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini, De Giorgi ha scelto la diagonale Sbertoli-Rychlicki, con Lavia e Bottolo schiacciatori, Sanguinetti e Mosca centrali e Laurenzano libero.

La Bulgaria è invece scesa in campo con Simeon Nikolov, Petkov, Atanasov, Asparuhov, Grozdanov, Aleksander Nikolov e Kolev libero.

Primo set azzurro, poi la reazione della Bulgaria

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, l’Italia ha trovato il primo allungo grazie a un monster block di Lavia per il 7-3. La Bulgaria ha provato a restare agganciata con Petkov e Nikolov al servizio, recuperando fino al 9-8.

Da quel momento gli azzurri sono stati bravi a mantenere sempre un piccolo margine. Un attacco di Lavia ha firmato il 15-11, poi l’ace di Rychlicki ha portato l’Italia sul 17-12. Il set si è chiuso 25-18 al terzo set ball, ancora con Rychlicki protagonista.

Nel secondo parziale la Bulgaria ha cambiato passo, partendo con grande aggressività. L’ace di Asparuhov ha fissato il punteggio sul 2-9 e De Giorgi ha fermato il gioco con un time-out. Gli azzurri hanno provato a rientrare, anche con l’ingresso di Porro al posto di Bottolo e poi con Bovolenta. L’Italia si è riportata fino al -2 sul 15-17, ma non è riuscita a completare la rimonta: la Bulgaria ha chiuso 25-20.

Terzo e quarto set, equilibrio e nuova reazione azzurra

Il terzo set è stato giocato punto a punto. L’Italia ha provato a restare avanti di una o due lunghezze, ma la Bulgaria ha trovato lo strappo con un doppio ace di Simeon Nikolov, salendo sul 18-15.

De Giorgi ha inserito Porro e Bovolenta per Sbertoli e Rychlicki. L’ace di Luca Porro ha tenuto vive le speranze azzurre fino al 22-23, poi l’Italia ha annullato la prima palla set, ma si è arresa al pallonetto di Nikolov per il 25-23 bulgaro.

Nel quarto parziale la sfida è rimasta intensa. Sul 7-7, il doppio ace di Sanguinetti ha dato all’Italia il +2. Gli azzurri hanno poi giocato con maggiore brillantezza rispetto al set precedente, trovando il 18-15 con un attacco di Luca Porro e il 21-16 con un doppio ace dello stesso schiacciatore. Nel finale, l’ace di Sbertoli ha chiuso il set 25-19 e portato il match al tie-break.

Tie-break alla Bulgaria

Nel quinto set le due squadre sono rimaste inizialmente a contatto, anche dopo una lunga valutazione degli ufficiali di gara su un possibile tocco a terra su un attacco di Porro.

Sul 4-4 la partita era ancora in equilibrio, ma con il passare degli scambi la Bulgaria ha trovato l’allungo decisivo, portandosi sul 10-7. Gli uomini di Blengini hanno poi chiuso il set 15-9 e il match 3-2.

Lavia: “Felice di poter ripartire da qui”

Daniele Lavia ha commentato così il suo ritorno in azzurro e la partita contro la Bulgaria:

“Sicuramente essere qui con questa maglia è bello. Sono felice di poter ripartire da qui. Ho ancora un percorso lungo da fare, necessito di tanto campo. Ho lavorato tanto in questi mesi, ma giocare è completamente diverso che allenarsi. Continuiamo a procedere step by step.

In merito alla gara di oggi sicuramente potevamo fare meglio, loro non hanno iniziato bene nel primo set invece noi siamo stati bravi. Nel secondo siamo un po’ calati nei fondamentali di muro e battute e questo ci ha penalizzati. Abbiamo poi vinto il quarto grazie a una buona fase break che ha funzionato tanto. Come ho già detto è comunque un gradino in più che abbiamo messo, ci dispiace certo per il risultato finale ma vediamo di rifarci già domani contro l’ucraina.”

Sanguinetti: “Ci sono cose buone da tenere”

Giovanni Sanguinetti ha evidenziato la reazione della squadra dopo le difficoltà:

“Oggi siamo contenti della nostra reazione soprattutto dopo il secondo set in cui ci hanno messo in grande difficoltà, anche se verso la fine siamo riusciti a tornare sotto nel punteggio verso la fine. Questo è un buon segnale. Il finale poi non è stato quello che ci saremmo immaginati però ci sono cose buone da tenere. Domani dovremo avere un bell’atteggiamento, non mollare mai. Ci sono degli elementi da sistemare come la gestione della battuta. Contro l’Ucraina avremo un’opportunità per migliorare”.

Mosca: “Dobbiamo ripartire dalle cose che sappiamo fare”

Leandro Mosca ha raccontato le sensazioni del ritorno da titolare con la maglia della Nazionale:

“Le mie sensazione dal campo sono state fantastiche, tornare con la maglia della nazionale da titolare è stato bellissimo. Per quanto riguarda, invece, la partita le sensazioni generali erano molto buone durante il primo set. Poi siamo un po’ calati e ci siamo fatti sfuggire il secondo e terzo set. Penso che potevamo fare meglio. Nel quarto ci siamo ritrovati e tutto è andato molto meglio mettendo la giusta cattiveria nei momenti decisivi. Per quanto riguarda la partita di domani contro l’Ucraina sappiamo le cose che dobbiamo fare e dovremo ripartire da quella. Abbiamo una rosa completa con risorse in tutti i ruoli e dobbiamo solo giocare meglio e sono fiducioso che potremo già farlo nella partita di domani con l’Ucraina”.

Domani Italia-Ucraina

L’Italia tornerà in campo domani, giovedì 25 giugno, per affrontare l’Ucraina alle ore 16.30. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e VBTV.

Tutte le partite della Volleyball Nations League 2026 saranno disponibili in diretta streaming su VBTV.

Calendario e risultati della Pool 6

Pool 6, Lubiana, Slovenia, 24-28 giugno

Mercoledì 24 giugno

Italia-Bulgaria 2-3 (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15)

Ore 16.30: Ucraina-Brasile

Ore 20.30: Slovenia-Canada

Giovedì 25 giugno

Ore 16.30: Ucraina-Italia

Venerdì 26 giugno

Ore 16.30: Ucraina-Canada

Ore 20.00: Brasile-Italia

Ore 20.30: Slovenia-Bulgaria

Sabato 27 giugno

Ore 16.30: Bulgaria-Canada

Domenica 28 giugno

Ore 13.00: Bulgaria-Ucraina

Ore 16.30: Canada-Brasile

Ore 20.30: Slovenia-Brasile

Ore 20.30: Slovenia-Italia