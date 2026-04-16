Pugilato Under 19, tre giorni di boxe al Palavinci di Montecatini: in diretta su Italia Boxe TV

Dal 17 al 19 aprile le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 maschili e femminili. Venerdì alle 13:30, sabato alle 11:00 e domenica alle 13:30 in diretta su Sportface TV
Tre giorni di grande boxe giovanile al Palavinci di Montecatini Terme (Via Leonardo da Vinci 50). Dal 17 al 19 aprile 2026 si disputano le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico Under 19, maschili e femminili, uno dei momenti più attesi dell’anno per ammirare la crescita e il livello raggiunto dal movimento pugilistico italiano nella massima espressione delle categorie giovanili.
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L’evento sarà trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, per tutte e tre le giornate:
Venerdì 17 aprile — ore 13:30 diretta su Italia Boxe TV
Sabato 18 aprile — ore 11:00 diretta su Italia Boxe TV
Domenica 19 aprile — ore 13:30 diretta su Italia Boxe TV