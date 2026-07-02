Barletta si accende con Andy Díaz: il triplo azzurro illumina il meeting Mennea

Sarà Andy Diaz il nome più atteso del meeting di venerdì sera a Barletta, in programma allo stadio Puttilli, sulla pista intonata a Pietro Mennea. Il campione mondiale indoor e bronzo olimpico nel salto triplo tornerà in pedana per un nuovo test stagionale, con gara prevista alle 20.35. L’appuntamento rientra nel percorso di avvicinamento agli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

Diaz guida il triplo, Biasutti cerca conferme

Il primatista italiano arriva a Barletta dopo un inizio di stagione di altissimo livello: nel 2026 ha già saltato 17,59 due volte in Diamond League, vincendo al Golden Gala di Roma e chiudendo secondo a Oslo. Per il portacolori delle Fiamme Gialle sarà un’altra occasione per misurare condizione, ritmo e continuità in vista del grande obiettivo continentale.

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Nel triplo ci sarò anche Simone Biasutti, compagno di club di Diaz, rientrato di recente con 16,61 alla Finale Oro dei Societari assoluti di Rieti, dopo il 16,94 firmato un anno fa prima dell’infortunio.

Non solo triplo: sprint, asta e 400 metri nel programma

Il 16° Certame Atletico Barletta International Metting proporrà anche altri spunti interessanti. Nei 200 metri occhi su Eduardo Longobardi e sull’argento europeo U23 Damiano Dentato. Al femminile saranno in pista Ginevra Ricci e Rebecca Borga. Nell’asta torna invece Sonia Malavisi, reduce dal primato stagionale di 4,50 ottenuto in Belgio.

Da seguire anche i 400 metri, con gli zimbabwesi Dennis Bradley Howe e Leeford Zuze, entrambi scesi sotto i 45 secondi in primavera. L’evento organizzato dall’Atletica Sprint Barletta, raccoglie l’eredità della storica Disfida e viene anticipato a luglio per inserirsi in una fase chiave della stagione agonistica.