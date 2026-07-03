Silverstone entra nel vivo: Ferrari a caccia di risposte tra FP1 e Sprint Qualifying

Il weekend del GP di Gran Bretagna si apre oggi, venerdì 3 luglio, sullo storico circuito di Silverstone. La Formula 1 torna in pista per il nono appuntamento del Mondiale con un programma subito intenso: una sola sessione di prove libere e poi la Sprint Qualifying, che definirà la griglia della Sprint. Per la Ferrari sarà una giornata importante per capire il livello della SF-26 rispetto alle avversarie.

Ferrari chiamata a reagire

In casa Ferrari l’obiettivo è chiaro: tornare a spingere nella lotta con la Mercedes tra i costruttori e permettere a Charles Leclerc e Lewis Hamilton di rilanciarli anche nella rincorsa a Kimi Antonelli. Il primo verdetto arriverà già alle 13.30 italiane, quando andranno in scena le FP1.

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La seconda parte della giornata sarà ancora più pesante: alle 17.30 spazio alla Sprint Qualifying, sessione decisiva in un weekend dal formato particolare, dove sbagliato subito può costare caro.

Dove vedere il GP di Gran Bretagna in tv e streaming

Le FP1 saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1, con streaming disponibile su Sky Go e NOW. La Sprint Qualifying, invece, sarà visibile sempre su Sky Sport F1, Sky Go e NOW, ma anche in chiaro su TV8 e in streaming gratuito su tv8.it.

Programma compatto, margine d’errore ridotto: il weekend di Silverstone parte subito senza fare complimenti.