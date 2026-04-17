Boxe, Under 19: oggi diretta dalle 13:30 su SportfaceTV

Campionati Italiani Under 19 di Pugilato: Al Via Oggi le Fasi Interregionali a Montecatini Terme
L’impianto sportivo Palavinci di Montecatini Terme ospita da oggi le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico, evento riservato agli atleti e alle atlete appartenenti alla categoria Under 19.
Il programma odierno prevede l’inizio dei primi incontri a partire dalle ore 13:30. L’intera sessione di apertura beneficerà di una copertura mediatica completa in diretta streaming.
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L’evento sarà trasmesso da Italia Boxe TV, canale tematico accessibile attraverso la piattaforma digitale Sportface TV, che consentirà agli spettatori di seguire in tempo reale le performance dei giovani pugili sul ring toscano.
La kermesse sportiva continuerà poi nel fine settimana. Per la giornata di domani, sabato 18 aprile, l’organizzazione ha anticipato l’avvio delle competizioni alla mattinata, fissando il primo gong alle ore 11:00.
Il torneo si concluderà domenica 19 aprile, quando i ring si riempiranno alle 13:30 per gli atti conclusivi.
Entrambe le giornate conclusive del weekend sono in programma sul nostro portale streaming.