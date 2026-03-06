Wheelchair curling Milano Cortina 2026: Bertò e Ioriatti cedono al Giappone dopo una rimonta incredibile

Gli azzurri erano sotto 0-5 e sono risaliti fino al 5-5, ma nell’ultimo end i giapponesi hanno chiuso 6-5. Il bilancio sale a una vittoria e tre sconfitte. Sabato alle 14:30 l’Italia affronta la Lettonia.

Sconfitta amara per l’Italia del wheelchair curling nella quarta giornata del torneo di doppio misto dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Orietta Bertò e Paolo Ioriatti hanno ceduto al Giappone per 5-6 al termine di un incontro che aveva preso una piega clamorosa.

La rimonta non basta

Gli azzurri erano andati sotto in modo pesante, lasciando ai giapponesi un vantaggio di 0-5. A quel punto la coppia italiana ha dato vita a una rimonta straordinaria, riportandosi fino al 5-5 prima dell’ultimo end. Nell’end conclusivo, però, il Giappone ha trovato il punto decisivo per chiudere il match in proprio favore sul 6-5. Un risultato che brucia, considerando la prestazione caratteriale mostrata nel recupero.

Il bilancio e il prossimo impegno

Con questa sconfitta il cammino di Bertò e Ioriatti nel round robin si ferma a una vittoria e tre sconfitte. Sabato 7 marzo è in programma un singolo incontro: alle 14:30 gli azzurri affronteranno la Lettonia.