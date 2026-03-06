NBA, Jokic tripla doppia e Denver batte i Lakers: Wembanyama da 38 punti, Orlando vince al buzzer

Il serbo domina il big match della notte con 28 punti, 12 rimbalzi e 13 assist, superando Doncic. Golden State passa a Houston all’overtime, San Antonio travolge Detroit con un mostruoso Wembanyama. Orlando si salva allo scadere contro Dallas.

Notte di grandi sfide nella NBA. Il big match tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers va ai padroni di casa: Nikola Jokic firma una tripla doppia da 28 punti, 12 rimbalzi e 13 assist, con Jamal Murray a sostenerlo con altri 28 punti e 7 assist. Non bastano ai gialloviola i 27 punti e 11 rimbalzi di Luka Doncic: nella sfida tra le due stelle, stavolta vince il serbo.

Golden State passa a Houston all’overtime

Pesante successo esterno per i Golden State Warriors, che espugnano Houston per 115-113 dopo un overtime. Trascinatore Brandon Podziemski con 26 punti e 9 rimbalzi. Per i Rockets Reed Sheppard ne mette 30 dalla panchina, ma non basta: Houston incassa la seconda sconfitta nelle ultime tre partite.

Wembanyama mostruoso: San Antonio demolisce Detroit

Victor Wembanyama mette a referto 38 punti e 16 rimbalzi nel successo degli Spurs su Detroit per 121-106. De’Aaron Fox aggiunge 29 punti e 5 rimbalzi. Inutili i 26 punti e 8 assist di Cade Cunningham per i Pistons.

Minnesota batte Toronto, Edwards top scorer

I Timberwolves si impongono in casa sui Raptors per 115-107. Anthony Edwards guida i suoi con 22 punti, supportato da Rudy Gobert (18 punti e 12 rimbalzi), Julius Randle (17 punti e 8 assist) e Donte DiVincenzo (16 punti e 5 rimbalzi).

Orlando salva al buzzer: Carter Jr. affonda Dallas

Thriller in Florida. I Magic erano sotto 110-114 a 38 secondi dalla fine, ma la tripla del -1 di Jalen Suggs e il buzzer beater di Wendell Carter Jr. regalano la vittoria 115-114 su Dallas. Una rimonta che vale due punti in classifica.

Il resto della notte NBA

Chicago batte Phoenix 105-103 grazie a un Collin Sexton straripante da 30 punti e 5 assist. I Suns perdono dopo due vittorie consecutive nonostante i 27 punti di Devin Booker. Miami non sbaglia in casa contro Brooklyn: 126-110 per gli Heat con Tyler Herro (25) e Bam Adebayo (21) in doppia cifra. I Nets incassano la decima sconfitta di fila, con Michael Porter Jr. a 27 punti e 13 rimbalzi. Utah vince a Washington 122-112: 32 punti per Ace Bailey, 27 punti e 11 assist per Isaiah Collier. Inutili per i Wizards i 18 punti e 20 rimbalzi di Julian Reese.