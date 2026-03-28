Boxe, Italia U23-U17 batte la Croazia nel primo Dual Match di Parma: domenica il secondo incontro

La nazionale azzurra guidata dal responsabile tecnico Franco Federici si impone al PalaCiti nella prima delle due sfide. Il gran finale è in programma domenica 29 marzo per chiudere la tre giorni di Boxe Parma

La nazionale italiana di boxe Under 23 e Under 17 ha aperto con una vittoria la tre giorni di Parma. Ieri, 27 marzo, al PalaCiti di Parma, gli azzurri guidati dal responsabile tecnico Franco Federici hanno sconfitto la Croazia nel primo dei due Dual Match in programma contro la selezione balcanica.

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Il secondo incontro si disputerà domani, domenica 29 marzo, e chiuderà una manifestazione interamente targata Boxe Parma.