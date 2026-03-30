Italia boxe imbattibile a Parma: secondo 6-0 alla Croazia, doppio successo nel Dual Match

Al PalaCiti si chiude con un’altra vittoria netta la due giorni tricolore contro la nazionale croata. Azzurri perfetti tra gli U17 e gli U23: nessun punto concesso agli avversari in entrambe le sfide

Missione compiuta per l’Italia del pugilato. Il PalaCiti di Parma ha ospitato nella serata del 29 marzo il secondo e conclusivo Dual Match Elite/U17 tra gli azzurri e la Croazia, con il risultato finale di 6-0 che ha replicato quanto già accaduto due giorni prima. Un doppio successo netto, senza sbavature, che conferma la solidità del movimento pugilistico italiano nelle categorie giovanili e Under 23. L’evento è stato indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato dalla Boxe Parma.

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Gli azzurri in campo: da Dichiera a Smedile

Tra gli U17 maschili hanno risposto presente Nicolas Dichiera (57 kg, Vincenzo Avolio Boxe Castrovillari), Cesare Spaziani (60 kg, Gim Boxe Setteville Nord), Valentino Risoluti (63 kg, Abis Boxing Team), Raul Barone (66 kg, Barone Fight Club) e Niccolò Battaglia (70 kg, Boxing Club Pulimeno). Per gli U23 maschili sono scesi sul ring Younes Hadi (65 kg, Boxe Parma) e Fabio Smedile (70 kg, Esercito).

Lo staff tecnico

La spedizione azzurra è stata guidata dallo staff tecnico composto da Franco Federici, Tecnico Responsabile FPI, e Nazzareno Mattei nel ruolo di tecnico.