Boxe, Hrgovic è il nuovo campione del Mondo dei pesi massimi. Itauma sconfitto a sorpresa

I pronostici erano tutti a favore di Itauma, ma ad avere la meglio è stato Hrgovic, che si è laureato nuovo campione del Mondo IBF

Secondo molti, era solo una formalità e non c’erano dubbi sul fatto che Moses Itauma avrebbe vinto e conquistato il titolo che l’avrebbe consacrato al mondo. Da tempo considerato un predestinato, il ventunenne aveva la grande chance di diventare il più giovane campione del mondo dei pesi massimi dopo Mike Tyson. Invece, il pugilato ha regalato una notte incredibile: Filip Hrgovic l’ha battuto ed è il nuovo campione del mondo IBF.

Per otto riprese, il dominio assoluto del beniamino di casa è sembrato inoppugnabile. Itauma ha colpito a ripetizione, sfoggiando velocità e precisione, mentre il trentaquattrenne croato incassava in silenzio, dimostrando una resistenza sovrumana anche dopo un atterramento nella seconda frazione. Il pubblico britannico pregustava la festa, ignaro del ribaltone imminente.

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Sorpresa Hrgovic: l’esperto croato batte il ‘nuovo Tyson’ da outsider

Al nono round, a 35 secondi dal gong, la sorpresa si è concretizzata. Hrgovic ha accorciato la distanza e ha scaraventato un micidiale diretto destro al volto dell’avversario. Un colpo devastante, da vero peso massimo, che ha mandato Itauma al tappeto in stato di confusione. Vedendo il protetto in difficoltà, l’angolo britannico ha preso la decisione più saggia, gettando la spugna per evitare conseguenze peggiori.

L’arbitro ha fermato l’incontro, sancendo la prima sconfitta in carriera per il giovane prodigio (14-1) e il ventunesimo trionfo per Hrgovic (21-1). Un’impresa favolosa per il croato, che ora dovrà difendere la cintura contro il cubano Frank Sanchez, numero uno del ranking mondiale. La notte di Londra ha dimostrato che nel pugilato nulla è davvero scontato e la gloria può cambiare volto in un solo, imprevedibile attimo.