Maratona di Sydney, Gobena e Jepchirchir conquistano una vittoria storica

La Maratona di Sydney conferma la sua importanza mondiale: i vincitori quest’anno sono stati Gobena e Jepchirchir

La Maratona di Sydney ormai non ha più bisogno di grandi presentazione. Ha consolidato il suo status di settima Major mondiale, unendosi ufficialmente al prestigioso gruppo ristretto che comprende già New York, Boston, Londra, Berlino, Chicago e Tokyo. L’edizione disputata nella notte italiana ha offerto uno spettacolo di altissimo livello, con un epilogo a sorpresa tra gli uomini e una conferma autorevole e dominante tra le donne.

Sul fronte maschile, il ventunenne etiope Addisu Gobena ha scritto una pagina memorabile. Dopo aver vinto a Dubai nel 2024 al suo debutto sulla distanza, Gobena ha sferrato l’attacco decisivo nell’ultimo chilometro, tagliando il traguardo con il tempo di 2h04:42.

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Ha staccato il connazionale Chimdessa Debele Gudeta (2h04:46) e il campione del mondo in carica, il tanzaniano Alphonce Simbu, quarto a 2h04:57, regalando alla sua giovane carriera una gioia inaspettata rispetto all’alto livello della concorrenza.

Maratona di Sydney, non c’è stata gara tra le donne: dominio assoluto

Tra le donne, la keniana Peres Jepchirchir ha dominato la scena con un impressionante e solitario assolo. La trentaduenne, già campionessa olimpica a Tokyo 2020 e iridata in carica, ha alzato le braccia al cielo davanti all’iconica Opera House con un tempo di 2h18:31.

Il suo vantaggio è stato netto: quasi quattro minuti sulla connazionale Irine Cheptai (2h22:11) e sull’etiope Shure Demise Ware. Con questo trionfo, Jepchirchir amplia la sua straordinaria collezione di Major, aggiungendo Sydney ai successi già ottenuti a Boston, New York e Londra, confermandosi come una delle regine indiscusse della maratona moderna a livello mondiale.