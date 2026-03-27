Boxe, Grandelli a Manchester per il titolo europeo: sfida a Davies nei piuma

Il 31enne di Nichelino affronta il britannico già campione europeo e mondiale IBO davanti a oltre 20mila spettatori in una delle arene più grandi del Regno Unito. Davies favorito, ma l’azzurro punta su tecnica e precisione. Diretta su DAZN

La boxe italiana si gioca una grande carta sabato 28 marzo. Alla Co-op Live Arena, Francesco Grandelli sale sul ring contro il britannico Liam Davies per contendersi il titolo europeo EBU dei pesi piuma, attualmente vacante. Per il pugile piemontese è la terza opportunità di mettere le mani sulla cintura continentale, dopo i precedenti tentativi contro Mauro Forte e lo spagnolo Cristobal Lorente.

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Davies favorito, ma l’italiano ha dalla sua l’esperienza

Grandelli, 31 anni, arriva all’appuntamento con un curriculum solido costruito in oltre un decennio di carriera, costellato dal titolo italiano e dall’EBU Silver. Nelle ultime settimane si è preparato tra Nichelino e Malaga, affinando la propria tecnica anche con sparring partner di livello internazionale. “Mi aspetta un avversario molto forte, che ha una boxe aggressiva ed è potente e concreto. Mi sono preparato per affrontarlo e proverò a imporre la mia tecnica e la precisione dei colpi”, ha dichiarato il pugile piemontese.

Dall’altra parte del ring c’è Davies, 29 anni, originario di Donnington: già campione europeo e mondiale IBO nei supergallo prima di salire di categoria nel 2025, il britannico è noto per uno stile che fa della pressione continua, del ritmo elevato e delle combinazioni incessanti le proprie armi principali. I bookmaker lo indicano come netto favorito, ma Grandelli può contare su lettura del match, tecnica e precisione — qualità che nelle ultime uscite lo hanno portato a battere Tasha Mijuaji, Simone Rao e José Antonio Sánchez Romero, risultati che hanno rilanciato le sue ambizioni europee.

Davies, dal canto suo, torna sul ring dopo un periodo complicato anche sul piano personale, successivo alla sconfitta con Shabaz Masoud che lo aveva spinto a cambiare categoria.

Il fattore ambientale e il contesto

Grandelli dovrà fare i conti anche con il pubblico di casa avversaria: la Co-op Live Arena può accogliere oltre 20mila spettatori, in una delle serate di boxe più attese nel calendario britannico. Il match rientra in una serata che comprende anche il ritorno sul ring del peso massimo Moses Itauma contro Jermaine Franklin Jr.

Dove vederlo

Davies-Grandelli sarà trasmesso in diretta su DAZN.