Boxe, Fiorenzo Priolo campione WBC Mediterraneo Superleggeri: battuto Bajrami a Torino

Fiorenzo Priolo conquista il titolo Mediterraneo WBC dei pesi Superleggeri superando Leonard Bajrami per verdetto unanime nel match disputato domenica 28 giugno a Torino.
Fiorenzo Priolo è il nuovo campione WBC Mediterraneo dei pesi Superleggeri. Il pugile ha conquistato la cintura domenica 28 giugno a Torino, imponendosi su Leonard Bajrami nel match valido per il titolo.
La sfida si è chiusa con la vittoria di Priolo per verdetto unanime, risultato che gli ha permesso di aggiungere al proprio percorso la prestigiosa cintura WBC Mediterraneo.
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Priolo batte Bajrami per verdetto unanime
Sul ring torinese, Fiorenzo Priolo ha avuto la meglio su Leonard Bajrami al termine di un incontro che metteva in palio il titolo Mediterraneo WBC della categoria Superleggeri.
Il verdetto unanime dei giudici ha premiato Priolo, che ha così potuto festeggiare la conquista della cintura.
Evento organizzato dal Team Magnesi e A&B Events
L’evento è stato organizzato dal Team Magnesi e da A&B Events.
Il match sarà trasmesso in differita sul canale 809 SAT Sky.