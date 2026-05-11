Giro 2026: Magnier domina le volate, Silva brilla in Rosa. Ora la sfida si sposta in Italia

Il Giro d’Italia 2026 ha regalato un inizio storico con la sua prima Grande Partenza in Bulgaria. Dopo tre tappe intense tra le rive del Mar Nero e il fascino antico di Sofia, la carovana rosa si prepara a rientrare in Italia.

Ecco il riassunto di quanto accaduto e la situazione delle classifiche.

Cronaca delle tappe bulgare

Tappa 1: Nessebar – Burgas (147 km)

L’apertura è stata nel segno della velocità pura. Lungo le sponde del Mar Nero, la frazione è stata caratterizzata da una fuga controllata e da una volata caotica nel finale a Burgas. Il giovane francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha sorpreso i grandi favoriti, tra cui Jonathan Milan, conquistando tappa e prima Maglia Rosa.

Tappa 2: Burgas – Veliko Tarnovo (221 km)

La frazione più lunga del trittico bulgaro ha rimescolato le carte. Una tappa mossa con l’ascesa finale verso il Monastero di Lyaskovets che ha frammentato il gruppo. A trionfare è stato l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva (XDS Astana), capace di staccare i velocisti e resistere al ritorno del gruppo dei big, sfilando la maglia di leader a Magnier.

Tappa 3: Plovdiv – Sofia (175 km)

L’arrivo nella capitale bulgara ha visto il ritorno dei “jet”. Nonostante un percorso di media montagna, le squadre dei velocisti hanno tenuto chiusa la corsa. Sul traguardo di Sofia, è arrivata la doppietta per Paul Magnier, che ha battuto al fotofinish un Jonathan Milan sempre più vicino alla vittoria, ma ancora a secco.

Le Classifiche dopo la Bulgaria

Al termine della terza tappa, ecco chi indossa i simboli del primato:

Maglia Corridore Squadra Note Rosa (Generale) Guillermo Thomas Silva XDS Astana Leader a sorpresa dopo la fuga nella 2ª tappa. Ciclamino (Punti) Paul Magnier Soudal Quick-Step Dominatore delle volate con due successi. Azzurra (Scalatori) Diego Pablo Sevilla Polti-VisitMalta Molto attivo nelle fughe della prima ora. Bianca (Giovani) Guillermo Thomas Silva XDS Astana L’uruguaiano guida anche la classifica under-25.

Classifica Generale (Top 3)

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) Florian Stork (Tudor Pro Cycling) a 4″ Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 4″ Thymen Arensman a 0:06 Giulio Ciccone a 0:06 Jan Christen a 0:10 Martin Tjotta a 0:10 Johannes Kulset a 0:10 Enric Mas a 0:10 Lennert van Eetvelt a 0:10

LA CLASSIFICA A PUNTI: MAGLIA CICLAMINO

Paul Magnier – 105 punti Jonathan Milan – 64 punti Tobias Lund Andersen – 42 punti Madis Mihkels – 32 punti Diego Pablo Sevilla – 28 punti

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI: MAGLIA AZZURRA

Diego Pablo Sevilla – 42 punti Manuele Tarozzi – 12 punti Jonas Vingegaard – 9 punti Mirco Maestri – 8 punti Alessandro Tonelli – 6 punti

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI: MAGLIA BIANCA

Guillermo Silva – 13:10:05 Jan Christen +10” Martin Tjotta – S.T. Johannes Kulset – S.T. Lenner Van Eetvelt – S.T.

Il punto tecnico: duello ad alta quota

Nonostante fossimo solo alle battute iniziali, il primo assaggio di pendenza ha già delineato la “Road Map” del Giro:

Il ruggito di Vingegaard: Il danese non ha voluto aspettare le grandi vette alpine. Il suo attacco è stato un messaggio psicologico inviato a tutto il gruppo: la maglia rosa è l’unico obiettivo.

La conferma di Pellizzari: La risposta di Giulio Pellizzari non è stata solo fisica, ma di carattere. Rimanere incollato alla ruota di Jonas, insieme a un solido Lennert Van Eetvelt, lo elegge ufficialmente come il faro del ciclismo italiano per la classifica generale.

Gli uomini di classifica come Vingegaard e Pellizzari, entrambi con un distacco di 10″, emergeranno solamente più avanti nel lungo percorso che porterà a Roma

Cosa aspettarsi dalla Catanzaro-Cosenza (138 km)

Dopo il primo giorno di riposo (necessario per il trasferimento logistico), il Giro riparte martedì 12 maggio dalla Calabria

Tappa 4 (Catanzaro – Cosenza): Un bentornato in Italia tutt’altro che banale. Strade tortuose e un finale che potrebbe sorridere a dei finisseur o a una fuga da lontano.

La sfida per la Rosa: Thomas Silva dovrà difendersi dagli attacchi dei big come Bernal e Arensman, che sono già nelle posizioni di vertice pronti a sfruttare il primo arrivo in salita serio.

Jonathan Milan: Il gigante friulano cercherà il riscatto immediato nelle prossime frazioni pianeggianti per strappare la Maglia Ciclamino a Magnier.

Ecco i tre fattori chiave della quarta tappa:

Percorso nervoso: I 138 km sono un continuo saliscendi. Non c’è spazio per recuperare le energie dopo il trasferimento dalla Bulgaria. Trappola per i leader: Dopo aver saggiato la gamba dei rivali, Vingegaard potrebbe giocare di rimessa, lasciando che le squadre dei finisseur controllino la corsa. Attenzione però agli abbuoni. Il tifo calabrese: Il rientro in Italia garantisce sempre un’atmosfera elettrica. La salita verso Cosenza potrebbe essere il trampolino ideale per un colpo di mano di chi ha perso terreno nei primi tre giorni.

La classifica è ancora corta, il Giro è appena iniziato, ma la Bulgaria ha già dimostrato che quest’anno non ci sarà spazio per la noia! Il segnale è chiaro, il Giro 109 è una questione tra giganti.