Boxe, Diletta Cipollone campionessa italiana Supergallo: battuta Garganese a Mesagne

Diletta Cipollone conquista il titolo italiano Supergallo superando Cristina Garganese per verdetto unanime nel match disputato sabato 27 giugno a Mesagne. L’evento è stato organizzato dalla società Vecchia Maniera.

Diletta Cipollone è la nuova campionessa italiana Supergallo. Il titolo è arrivato sabato 27 giugno a Mesagne, dove la pugile ha superato Cristina Garganese nel match valido per la cintura nazionale di categoria.

L’incontro, organizzato dalla società Vecchia Maniera, si è chiuso con il successo di Cipollone per verdetto unanime, risultato che le ha permesso di conquistare la cintura di campionessa italiana.

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Cipollone vince per verdetto unanime

La sfida per il titolo italiano Supergallo ha premiato Diletta Cipollone, capace di imporsi ai punti contro Cristina Garganese al termine del confronto disputato sul ring di Mesagne.

Con questa vittoria, Cipollone aggiunge al proprio percorso la cintura tricolore di categoria.

Anche la borsa sportiva Road To Glory

Oltre al titolo italiano, a Diletta Cipollone va anche una borsa sportiva da 2.000 euro, erogata da Road To Glory, main partner della FPI.

L’evento di Mesagne ha così incoronato la nuova campionessa italiana Supergallo, chiudendo una serata importante per la boxe femminile nazionale.