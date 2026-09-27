Arrampicata: oggi Coppa Italia Speed e Para Climbing in diretta su SportfaceTV

Tutto pronto per l’atto conclusivo della Coppa Italia Speed ad Arco, con i migliori velocisti azzurri in gara. L’evento decisivo viene trasmesso in diretta oggi sul nostro sito SportfaceTV.

Il duello tra Giulia Randi e Beatrice Colli

La tappa conclusiva sulla parete trentina è molto attesa da tutto l’ambiente. Ben 57 atleti si contendono il trofeo, in un momento davvero positivo per il movimento azzurro.

Giulia Randi si presenta in ottima forma dopo le 3 medaglie di Chongqing e cerca conferme in casa. A sfidarla c’è Beatrice Colli, campionessa europea e detentrice del primato nazionale.

Il tempo di 6″39 fatto registrare dalla Randi in Cina non è valido come record per via del tipo di gara; l’appuntamento di oggi è quindi l’occasione giusta per uno scontro diretto. La corsa alla vittoria del circuito coinvolge anche Sara Strocchi, che guida la classifica e deve difendersi dagli attacchi della stessa Randi e di Agnese Fiorio, campionessa italiana in carica. Tra le inseguitrici troviamo giovani molto interessanti come Eva Mengoli e Alice Marcelli, pronte a sfruttare gli errori delle avversarie per trovare spazio sul podio.

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Fossali e Zurloni a caccia di risultati nel tabellone maschile

Nel tabellone maschile Ludovico Fossali cerca il ritmo giusto verso la tappa di Coppa del Mondo in Cile. Discorso simile per Matteo Zurloni, che in Asia ha fermato il cronometro a 4″93 nella prova a squadre, centrando il primato personale. La corsa per il trofeo nazionale vede una bella sfida in vetta alla classifica.

Francesco Ponzinibio, reduce dall’argento nella staffetta mista in Cina, è in testa a pari punti con Luca Robbiati. Subito dietro di loro troviamo atleti come Gian Luca Zodda, Alessandro Boulos e Marco Rontini, pronti a spingere sull’acceleratore per ribaltare la classifica all’ultimo momento. Il programma si apre con le qualifiche alle ore 16.50. Le finali iniziano alle ore 18.20 per i più giovani, seguite dalle sfide dei senior alle ore 19.00. Non resta quindi che mettersi comodi: l’appuntamento per seguire ogni singola salita in diretta streaming è sui canali della nostra applicazione e sul sito web SporfaceTV.

Intanto in mattinata, sempre ad Arco, in diretta sul nostro portale SportfaceTV potrete seguire la diretta del campionato italiano open para climbing.