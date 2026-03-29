Grandelli si ritira dopo sei round: Davies conquista l’Europeo e il titolo WBO Intercontinentale dei piuma

Il pugile italiano combatte con orgoglio alla Co-op Live Arena di Manchester, ma al termine del sesto round decide di fermarsi insieme al suo angolo. Il britannico Liam Davies si aggiudica entrambe le cinture

La Co-op Live Arena di Manchester ha fatto da teatro a una serata di boxe con in palio due importanti cinture internazionali. Sul ring britannico si sono affrontati Liam Davies e l’italiano Francesco Grandelli per il titolo europeo vacante dei pesi piuma e per la cintura WBO Intercontinentale della categoria, riservata ai pugili fino a 57 chilogrammi.

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Sei round di orgoglio per Grandelli

Il pugile italiano ha tenuto testa all’avversario di casa per sei riprese, combattendo con determinazione e mettendo in mostra tutto il suo carattere. Tuttavia, al termine del sesto round, Grandelli e il suo angolo hanno preso la decisione di non proseguire il match, optando per il ritiro. Il verdetto ufficiale parla di abbandono da parte dell’italiano.

Davies campione d’Europa e WBO Intercontinentale

Con il ritiro di Grandelli, Liam Davies ha conquistato con pieno merito entrambe le cinture in palio: il titolo europeo dei pesi piuma, che era vacante, e la cintura WBO Intercontinentale della categoria. Per il britannico si tratta di un importante doppio riconoscimento che consolida la sua posizione nel panorama pugilistico continentale e internazionale.