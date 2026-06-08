Boryshpolets conquista il titolo IBO Continentale: Ramundo ko nel decimo round a Orbetello

Serata amara per Stefano Ramundo a Orbetello. Sul ring allestito in Piazza Eroi dei Due Mondi, il pugile italiano è stato sconfitto dall’ucraino Andrii Boryshpolets, che ha conquistato il titolo IBO Continentale dei Superleggeri grazie a un knockout arrivato nelle battute finali del decimo round.

Il titolo IBO Continentale prende la strada dell’Ucraina

È Andrii Boryshpolets il nuovo campione IBO Continentale dei pesi Superleggeri. Il pugile ucraino ha superato Stefano Ramundo nel match principale della riunione disputata a Orbetello, imponendosi per knockout sul finire della decima e ultima ripresa.

L’incontro, valido per il titolo continentale, si è svolto nella suggestiva cornice di Piazza Eroi dei Due Mondi, trasformata per una sera nel cuore della grande boxe.

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KO nel finale del decimo round

Dopo dieci riprese combattute, è stato Boryshpolets a trovare il colpo decisivo che ha posto fine al confronto e gli ha permesso di conquistare la cintura IBO Continentale della categoria Superleggeri.

Per Ramundo sfuma così la possibilità di conquistare il prestigioso titolo davanti al pubblico italiano.

Evento organizzato dalla RC Cavini

La manifestazione è stata organizzata dalla RC Cavini, che ha portato a Orbetello un appuntamento di rilievo internazionale per il pugilato professionistico.

La vittoria ottenuta da Boryshpolets rappresenta un importante risultato nella carriera del pugile ucraino, che torna a casa con il titolo continentale conquistato sul ring toscano.