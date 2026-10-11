Barone ha vinto l’oro agli Europei U17: sette medaglie per l’Italia

Raul Barone ha conquistato un oro pazzesco agli Europei U17 di boxe: continua una rassegna fantastica per l’Italia

Raul Barone si è laureato Campione d’Europa Under 17, trionfando nella categoria fino a 66 kg durante la rassegna continentale giovanile disputata sul ring di Budva, in Montenegro.

Dopo aver regolato con autorità il tedesco Aluebosele, il bielorusso Mikehichanka, l’azero Hasanli e l’ucraino Ismailov, l’azzurro ha prevalso in finale contro l’armeno Romik Harutyunyan per split decision, conquistando una prestigiosa e meritata medaglia d’oro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il giovane talento laziale, allenato dal padre Ottavio, si era già messo in mostra durante l’estate nel match vinto dall’Italia contro la forte Polonia ad Anzio, mettendo le mani sul primo titolo di prestigio e arricchendo un palmares che già vantava il tricolore under 17 conseguito lo scorso autunno. Questo successo rappresenta un trampolino di lancio fondamentale per una brillante promessa del pugilato tricolore.

Barone campione U17 agli Europei: è una grande Italia!

Ma la festa azzurra non si limita al solo oro di Barone. L’Italia ha infatti conquistato un totale di sette medaglie in questa edizione degli Europei di categoria. Oltre all’oro del laziale, hanno meritato la medaglia di bronzo Morena Stifani nei 57 chilogrammi, Nikita Salvan nei 60, Melissa Cavaliere nei 54, Mira Amadori nei 63, Valentino Risoluti nei 63 e Dario Angilletti negli 80 kg.

Un bottino straordinario che dimostra la grande, innegabile vitalità e la profonda qualità del vivaio della boxe italiana, proiettando il nostro movimento verso un futuro ricco di soddisfazioni e, si spera, di altri successi di portata internazionale.