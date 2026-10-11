Sara Curtis incanta negli Stati Uniti: battuti due record della College Swimming League

Sara Curtis non delude anche negli Stati Uniti e batte subito due record della College Swimming League: grandissima prova dell’italiana

Sara Curtis inaugura la nuova stagione universitaria negli Stati Uniti con una prestazione che la porta subito nella storia. A Knoxville, la nuotatrice azzurra si è presa la scena nel quarto appuntamento della College Swimming League, dimostrando di poter essere protagonista assoluta nel competitivo panorama del nuoto collegiale americano con la maglia della University of Virginia.

Il risultato più sorprendente è arrivato nei cento yard dorso. Curtis ha fermato il cronometro a 49 secondi e 74 centesimi, conquistando il primo posto e riscrivendo il primato della competizione. Un crono di grande spessore, considerando che nessun’altra atleta in gara è riuscita a scendere sotto i 50 secondi.

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Grandissima Sara Curtis negli USA: due record abbattuti

La risposta nei 50 yard stile libero è stata altrettanto efficace. Qui Curtis ha confermato le proprie qualità da velocista, vincendo in 21 secondi e 6 centesimi e aggiungendo un secondo record della lega al bilancio.

L’azzurra ha inciso anche nelle staffette: nella 4×50 stile libero ha aperto la prova con una frazione da 21 secondi e 15 centesimi, contribuendo al successo dei Cavaliers e al nuovo record della gara.

A completare il quadro è arrivato il successo complessivo della University of Virginia nel quadrangolare di Knoxville. I Cavaliers hanno totalizzato 567 punti, superando nettamente il Tennessee e la Louisville, terza classificata. Un weekend perfetto che conferma lo straordinario e il momento di forma della campionessa italiana.