Titolo italiano Leggeri, Acatullo-Carpentieri il 3 luglio a Grosseto in diretta su Italia Boxe TV

Piazza Duomo farà da cornice alla sfida tra il campione Francesco Acatullo e lo sfidante Davide Carpentieri. L’evento, organizzato da RC Cavini, sarà trasmesso sul canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Sarà Piazza Duomo a Grosseto a ospitare, il prossimo 3 luglio, alle ore 21, la sfida per il titolo italiano dei pesi Leggeri tra il campione Francesco Acatullo e lo sfidante Davide Carpentieri.

L’evento, organizzato da RC Cavini, sarà trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Acatullo-Carpentieri, titolo italiano dei Leggeri in palio

Il match tra Acatullo e Carpentieri si annuncia particolarmente interessante per il confronto tra due profili diversi. Da una parte ci sarà l’esperienza del campione, pugile oltrepadano d’adozione ma di origini campane; dall’altra la forza dello sfidante, che ha costruito il proprio record con il 100% di vittorie per KO.

Per Acatullo sarà una prova importante contro un avversario pericoloso e capace di chiudere i combattimenti prima del limite.

La preparazione della “Tigre di Caivano”

Acatullo ha preparato l’appuntamento a Voghera, nella storica palestra dedicata a Giovanni Parisi, sotto la guida del maestro Luciano Bernini.

La “Tigre di Caivano” arriverà dunque sul ring dopo un lavoro curato nei dettagli, in vista di una difesa del titolo che può rappresentare un passaggio decisivo della sua carriera.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Una serata di boxe nel cuore di Grosseto

La firma organizzativa di Rosanna Conti Cavini e la cornice di Piazza Duomo promettono una serata di alto profilo, con un’atmosfera importante attorno al ring.

Per Acatullo, un successo in Toscana contro uno sfidante così insidioso potrebbe aprire nuove prospettive verso palcoscenici europei ancora più prestigiosi.

Dove vedere Acatullo-Carpentieri in diretta

La sfida per il titolo italiano dei Leggeri tra Francesco Acatullo e Davide Carpentieri sarà trasmessa in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Link alla diretta:

https://tv.sportface.it/collections/c0c05d80-612b-4d29-8819-c13e39a7e5de