Pallanuoto, Champions League: Pro Recco e Brescia ai quarti in diretta su Sky

Inizia la fase decisiva della European Aquatics Champions League maschile: AN Brescia-Zodiac martedì 3 marzo su Sky Sport Max, FTC Telekom-Pro Recco mercoledì 4 su Sky Sport Mix.

Scattano i quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. L’Italia si presenta con due squadre, Pro Recco e AN Brescia, unica nazione a vantare una doppia rappresentanza tra le otto qualificate.

La fase si disputa con due gironi su gare di andata e ritorno, un format che alza ulteriormente il livello della competizione e riduce al minimo i margini di errore.

Martedì 3 marzo: Brescia in casa contro lo Zodiac

Alle 20.30, su Sky Sport Max, l’AN Brescia ospita i catalani dello Zodiac CNAB nella gara d’andata. Telecronaca affidata a Ettore Miraglia con il commento tecnico di Leonardo Binchi.

Un primo snodo fondamentale per la formazione lombarda, chiamata a sfruttare il fattore campo per indirizzare il doppio confronto.

Mercoledì 4 marzo: Pro Recco in Ungheria

Mercoledì 4 marzo, sempre alle 20.30, tocca alla Pro Recco, impegnata in trasferta contro l’FTC Telekom. La sfida, in programma su Sky Sport Mix, rappresenta un nuovo capitolo di una delle rivalità più intense della pallanuoto europea.

La squadra ligure arriva all’appuntamento forte di un percorso netto nella fase a gironi, chiusa da imbattuta. Telecronaca di Daniele Barone con il commento tecnico di Sandro Campagna.

Copertura completa su Sky

La European Aquatics Champions League sarà seguita anche su SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.

Una doppia sfida che può indirizzare il cammino europeo delle due italiane e accendere la corsa verso le Final Four.