Hockey pista, Italia eliminata ai quarti dei Mondiali: avanti l’Argentina

L’Italia ci ha fatto sognare, ma non ce l’ha fatta: gli Azzurri sono stati eliminati dall’Argentina ai quarti di finale del Mondiale

Un amaro risveglio ha spento i sogni della Nazionale italiana di hockey su pista ai Mondiali 2026 di Asunción, in Paraguay. Nel contesto dei prestigiosi World Skate Games, la formazione guidata dal commissario tecnico Alessandro Bertolucci ha dovuto arrendersi ai quarti di finale, inchinandosi di fronte alla corazzata Argentina con un pesante 4-1, maturato soprattutto nel secondo tempo.

La partita ha ricalcato le medesime incertezze mostrate contro il Portogallo: gli azzurri hanno costruito buone trame offensive e creato diverse occasioni, mancando però quel guizzo finale necessario per battere il portiere avversario.

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L’Albiceleste ha sbloccato il risultato a tre minuti dalla fine del primo tempo, grazie a un tiro dalla distanza di Romero, deviato in modo sfortunato alle spalle di Zampoli.

L’Italia reagisce, ma non riesce a superare il turno

Nella ripresa, un rigore negato agli azzurri per un fallo su Gavioli ha segnato il punto di svolta. Pochi istanti dopo, Romero ha raddoppiato con un altro bolide da lontano. La reazione italiana è stata immediata con Malagoli che ha accorciato le distanze, ma la gioia è durata un soffio. Navarro Van Kets ha ripristinato il doppio vantaggio, e Martinez ha chiuso definitivamente i conti dopo l’ennesima occasione sprecata dall’Italia.

Nonostante l’eliminazione precoce e le assenze pesanti, questo torneo ha messo in luce ottime nuove leve, pronte a crescere e maturare per costruire un futuro radioso, solido e davvero competitivo per tutti.