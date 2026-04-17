Hong Kong, inseguimento a squadre: bene le donne, fuori gli uomini

La tappa asiatica della Coppa del Mondo di ciclismo su pista ha preso ufficialmente il via a Hong Kong, ottimo inizio per le donne, mentre faticano gli uomini.

Coppa del Mondo di Ciclismo su Pista: Primato Femminile ed Eliminazione Maschile a Hong Kong

Volano le donne, che fatica per gli uomini. La sessione inaugurale si è conclusa con un perentorio primo posto per la formazione femminile, a cui ha fatto da contraltare la prematura uscita di scena della selezione maschile.

Volano le donne, due secondi di vantaggio

Il quartetto composto da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini ha confermato la propria superiorità imponendosi con il miglior tempo assoluto. Fermando il cronometro sul 4:14.522, le cicliste italiane hanno staccato tutti in maniera significativa, con un distacco superiore ai due secondi rispetto alle dirette inseguitrici.

Al secondo posto la Cina, seguita da Nuova Zelanda e dalla Gran Bretagna, mentre la Germania ha accumulato un ritardo di oltre 5 secondi. Il prossimo impegno per la compagine azzurra è fissato per il primo turno, con l’obiettivo di consolidare il risultato e accedere alla fase finale per l’assegnazione delle medaglie. Per quanto concerne invece la velocità, è stata la Gran Bretagna a siglare il miglior riferimento cronometrico del turno di qualifica (46.745), precedendo di stretta misura i Paesi Bassi, la rappresentativa cinese e l’Australia.

Italia maschile, crollo nel finale

Scenari differenti hanno invece caratterizzato la prova degli uomini. Il gruppo formato da Niccolò Galli, Christian Fantini, Etienne Grimod e Francesco Lamon non è riuscito a superare lo scoglio delle qualificazioni, terminando l’inseguimento in 13esima e ultima posizione. Dopo un avvio discreto, che aveva visto il quartetto transitare con l’ottavo riscontro cronometrico ai tremila metri, un vero e propri crollo nell’ultimo chilometro ha compromesso la gara, portando il tempo finale a 4:15.665. Il divario accumulato rispetto al primo posto è stato di 24 secondi. Il piazzamento ha escluso escludendo matematicamente l’Italia dal turno successivo, riservato ai primi otto classificati.

La classifica maschile è guidata attualmente dalla Nuova Zelanda, che ha fatto registrare un solido 3:52.838, superando per una manciata di centesimi sia la Danimarca che la Cina, seguite da Giappone, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it