Europei di canoa velocità, Italia subito protagonista a Montemor-o-Velho

Si aprono oggi gli Europei senior 2026 di canoa velocità e paravano a Montemor-o-Velho, in Portogallo. L’Italia sarà subito grande protagonista con 22 dei 27 equipaggi iscritti impegnati nelle batterie delle specialità in programma. Una giornata intensa, utile per iniziare a misurare ambizioni e stato di forma della spedizione azzurra.

Kayak e canadese: tanti italiani al via

Nel Kayak maschile toccherà ad Andrea Domenica Di Liberto nel K1 200, Alessio Campari nel K1 500, Andrea Schera nel K1 1000, alla coppia Samuele Burgo-Tommaso Freschi nel K2 500 e al K4 500 formato da Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato. Nel kayak femminile spazio Ada Agata Fantini nel K1 200, Meshua Marigo nel K1 500 e al K2 500 con Lucrezia Zironi e Giada Rossetti.

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Nel canadese femminile Olympia Della Giustina sarà impegnata sia nel C1 200 sia nel C1 500. Tra gli uomini, invece, fari puntati su Mattia Alfonsi nel C1 200, Nicolae Craciun nel C1 500, Gabriele Casadei nel C1 1000 sul C2 500 Casadei-Carlo Tacchini.

Programma, paravano e dove seguire l’evento

La sessione mattutina scatterà alle 10.00 con il C1 1000 maschile e proseguirà fino alle materie del K4 500. Nel pomeriggio si ripartirà alle 17.00 con il C1 500 maschile, per poi chiudere con K2 500 femminile e maschile.

In gara anche diversi azzurri della paracanoa, tra cui Mirko Nicoli, Marius Bogdan Ciustea, Amanda Embriaco, Christian Volpi e Cristian Piazza. Non è prevista diretta TV ma le batterie saranno visibili in streaming sul canale YouTube di Paddle Europe.