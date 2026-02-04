Franzoni convince alla prima cronometrata: secondo tempo a Bormio, è il migliore degli azzurri

Ottimo debutto olimpico sulla Stelvio per il 2001 di Manerba, davanti a Odermatt e Paris
Primo assaggio olimpico positivo per Franzoni
Per Giovanni Franzoni l’avventura olimpica comincia nel migliore dei modi. Nella prima delle tre prove cronometrate della discesa libera sulla pista Stelvio di Bormio, in vista della gara in programma sabato mattina alle 11.30, il bresciano ha fatto registrare il secondo tempo assoluto, risultando anche il migliore tra gli azzurri.
Un segnale importante, soprattutto considerando che si tratta del primo vero contatto con la pista in ottica Giochi.
Gestione intelligente del tracciato
Il classe 2001 di Manerba ha interpretato la prova con grande lucidità: ritmo sostenuto nella prima parte, scelta più conservativa nella seconda, con l’obiettivo di preservare energie in vista delle prossime giornate. Una strategia che ha pagato, permettendogli di chiudere a 16 centesimi dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle, autore del miglior tempo.
Alle sue spalle è rimasto anche Marco Odermatt, terzo a 40 centesimi, con una prova molto simile per approccio e gestione.
Franzoni davanti ai big
Il risultato assume ulteriore valore se si guarda al contesto: Franzoni ha preceduto altri nomi di peso come lo svizzero Franjo von Allmen, settimo a 1”01, e il capitano azzurro Dominik Paris, quinto a 94 centesimi.
Un’indicazione chiara: l’azzurro è pienamente competitivo sul tracciato olimpico.
Programma delle prossime prove
Il calendario prevede la seconda cronometrata domani e la terza venerdì, anche se non è escluso che alcuni big – Franzoni compreso – possano decidere di saltare una delle prove per gestire al meglio le energie in vista della gara.