Pallanuoto, Europei femminili: l’Italia crolla contro l’Olanda. Ora sfida per il bronzo

Gli Europei femminili di pallanuoto oggi non ha hanno riservato grandi soddisfazioni per le azzurre. L’Olanda va in finale, occhio al bronzo
L’Italia cade proprio sul più bello, e fa male. Gli Europei femminili di pallanuoto rappresentano una grande opportunità per tutto il movimento, ma le ragazze azzurre si fermano alle semifinali, sporcando un percorso che le ha viste protagoniste fino a questo momento.
Infatti, a Funchal, in Portogallo, nulla può l’Italia contro un’Olanda a tratti dominante, e che vince con il punteggio di 8-4. Le arancioni, a questo punto, troveranno in finale l’Ungheria per cercare di portare a casa gli Europei.
C’è delusione per il Setterosa, ma anche una buona dose di rassegnazione, dato che di fatto l’Italia non è mai stata davvero in partita. Già l’inizio di partita scandisce una netta superiorità da parte delle avversarie che chiudono il primo quarto con il vantaggio di 4-1.
L’Italia cade contro l’Olanda: ora finalina per il bronzo
A metà gara, si arriva con il risultato di 5-2, ma la musica non cambia neanche dopo il terzo periodo, dato che si chiude 6-3.
L’ultimo quarto serve solo a legittimare un risultato che pare più che giusto alla luce di quanto visto nelle acque portoghese: finisce 8-4. Rivedremo, dunque, l’Italia sono nella finale per il bronzo, in cui le Azzurre dovranno vedersela con la Grecia.
E chissà che una medaglia al collo possa portare il sorriso tanto sperato sui volti delle italiane dove una serata che è parsa davvero stregata.