Juventus, follia per Del Piero: cosa sta succedendo al Museum

Alessandro Del Piero ha impazzire i tifosi di tutto il mondo: cosa sta succedendo al Juventus Museum grazie a lui

Una Champions League, un Mondiale, tanti scudetti e chi più ne ha, più ne metta. Che piaccia o no, a seconda del tifo, Alessandro Del Piero ha scritto la storia del calcio italiano a suon di tiri a giro, intelligenza tattica e gol spettacolari.

Lo sanno bene i tifosi della Juventus per cui, a conti fatti, è uno dei migliori di sempre ad aver vestito la maglia bianconera. E sicuramente un’icona riconosciuta nel mondo e che esportato ovunque i valori del club di Torino.

A distanza di anni dal suo ritiro, fa il commentatore ed è diventato un vero e proprio personaggio televisivo, ma ciò che non è cambiato è l’amore che i tifosi hanno per lui in qualsiasi circostanza. Dei dati pazzeschi confermano che il trend d’affetto per il capitano di decenni non si è mai davvero abbassato.

Del Piero fa volare lo Juventus Museum: numeri da vera leggenda

La vera dimostrazione di quanto sia capace di trascinare Del Piero è arrivata anche dai recenti numeri dello Juventus Museum. Infatti, nelle ultime settimane sono stati registrati 20.448 visitatori e un incremento del 52% rispetto agli ultimi quattro anni, proprio grazie alla mostra dedicata a Pinturicchio.

C’è grande curiosità da parte dei tifosi di tutto il mondo per ripercorrere le orme dello storico numero 10, mai dimenticato. E mentre in molti piangono bandiere che oggi è davvero difficile trovare, c’è chi ama trascorrere una giornata con chi ha amato davvero la Juventus. E l’ha portata spesso a vincere.