Atletica, Meeting di Ostrava: Zaynab Dosso domina i 60 metri. Tempo pazzesco

Il meeting di Ostrava sorride all’Italia con una prestazione splendida di Zaynab Dosso sui 60 metri: i tempi e il distacco rispetto alle rivali

Il mondo dell’atletica si concentra su Ostrava, tappa del World Indoor Tour livello gold, il più importante circuito internazionale itinerante. Dopo quanto successo nella giornata di oggi, Zaynab Dosso si presentava come una delle favorite nella distanza dei 60 metri.

Nonostante Patrizia Van Der Weken fosse un’avversaria più che temibile, l’atleta azzurra ha dimostrato uno stato di forma invidiabile. Ed è rispecchiato dai tempi. Infatti, ha chiuso con uno spettacolo 7.09 lasciando 5 centesimi alla lussemburghese seconda.

Non solo, ha anche abbassato di 5 centesimi il crono in batteria, dove aveva un po’ mollato sul finale. Resta una prestazione di tutto rispetto quella a Ostrava e la cosa migliore è che sembra ci siano anche dei margini di miglioramento, almeno a giudicare dall’andamento della gara.

Infatti, nei metri che precedevano il traguardo, la sensazione è che le cose potessero andare ancora meglio. Di fatto, 7.09 è un tempo ottimo, ma ancora migliorabile.

Meeting di Ostrava, Zaynab Dosso si lancia verso i Mondiali

Insomma, le premesse sono più che positive in vista dei Mondiali Indoor che si disputeranno a Torun, in Polonia. L’obiettivo per la campionessa d’Europa potrebbe essere eguagliare o migliorare il record italiano di 7.01.

È chiaro che il suo stato di forma è destinato a migliorare ulteriormente nei prossimi 50 giorni. Le avversarie già la temono, ma con questi score Dosso rischia di essere ingiocabile per chiunque al chiuso.