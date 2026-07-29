Campionati italiani ciclismo su pista: festeggiano Barbieri e Fiorin – i replay

I Campionati Italiani di ciclismo su pista regalano altre sorprese al velodromo Pietro Francone. La 2° giornata di gare assegna diversi titoli tricolori tra omnium e keirin.

Campionati Italiani: l‘omnium incorona Barbieri e Fiorin

La specialità dell’omnium ha dominato la scena ieri con gli atleti élite. Tra le donne, la gara si decide solamente all’ultima prova. Martina Fidanza parte forte, vince lo scratch e si ripete nella tempo race. L’eliminazione rimescola però i valori in pista e permette il recupero di Rachele Barbieri. La 29enne trionfa nella corsa a punti finale e conquista l’ambito titolo nazionale con 148 punti. Matilde Vitillo chiude al 2° posto della classifica generale con 137 punti, mentre Martina Fidanza ottiene il bronzo con 132.

Anche la competizione maschile vive su un acceso duello a tre per il primo posto. Davide Stella brilla nel suo lo scratch, ma Niccolò Galli risponde subito nella tempo race. La svolta decisiva arriva con Matteo Fiorin, che si impone nell’eliminazione e vince la corsa a punti. Il ciclista lombardo si prende così il titolo tricolore con 154 punti totali, superando Niccolò Galli, a quota 151, e Davide Stella, fermo a 145 punti finali.

Keirin imprevedibile e conferme juniores

Il keirin élite femminile vede trionfare Miriam Vece, che festeggia il secondo oro individuale dopo il successo ottenuto nella velocità a squadre. La disciplina al maschile regala invece una sorpresa. Stefano Moro da outsider vince con merito la finale, superando Stefano Bianchi e Nicolò Callegaro.

Restano fuori dalla zona medaglie i grandi favoriti della vigilia, tra cui il campione uscente Daniele Minuta e Mattia Predomo.

Nelle categorie juniores, Paolo Graziano Marangon brilla nell’eliminazione e ottiene la seconda medaglia d’oro, dopo quella vinta 24 ore prima nella velocità a squadre. Nello sprint juniores maschile, Matteo Ghirelli conquista la vittoria finale contro Alberto Veglia, che si accontenta dell’argento.

Tra le ragazze, Maya Ferrante vince il titolo nello sprint, mentre l’eliminazione femminile premia Maria Acuti. Il fitto programma assegna anche i titoli della corsa a punti ad Alberto Donà e Angelica Bucciarelli.

Le competizioni in pista proseguono oggi con la penultima giornata di prove e l’apertura del velodromo fissata alle ore 8 del mattino. sempre in diretta su SportfaceTV. Puoi vedere i replay di ieri al seguente link:

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