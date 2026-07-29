F1, nuovi motori in arrivo: Honda spaventa, Mercedes prepara l’ADUO

Il Mondiale di F1 dopo la sosta estiva entrerà nella fase decisiva della stagione. I team sperano di recuperare prestazioni grazie agli sviluppi, con l’attenzione che si sposterà a settembre sulle prestazioni delle power unit. L’esordio dei nuovi propulsori ADUI, ridisegnerà dagli equilibri emersi in pista, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Aston Martin cambia marcia con Honda

Aston Martin vuole tornare ad essere competitiva. Dopo una prima parte di stagione disastrosa, la scuderia inglese spera che il lavoro di Adrian Newey possa stravolgere la AMR26.

In Ungheria ha debuttato la versione B della monoposto, alleggerita di 30 chili e dotata di un carico aerodinamico decisamente superiore. La nuova macchina ha generato immediato ottimismo all’interno del box, con Fernando Alonso che ha promosso a pieni voti il pacchetto nonostante aver concluso la gara alle spalle del compagno Lance Stroll.

Il team però continua a lavorare. Aston Martin ha organizzato un filming day di 200 chilometri a Budapest per collaudare subito anche il nuovo motore Honda. I motoristi giapponesi hanno investito 4 gettoni del sistema ADUO per incrementare la potenza e archiviare le gravi carenze di inizio stagione con la possibilità di recuperare 35 cavalli, praticamente una vita.

Ma non è finita, il piano di Aston Martin prevede infatti ora una massiccia campagna di aggiornamenti tra Zandvoort, Monza e Baku per risalire la griglia e convincere Alonso a confermare la sua presenza in squadra anche nel 2027. Newey intanto ha confermato la solidità del progetto, smentendo in modo categorico le indiscrezioni su un imminente ingaggio di Christian Horner come vertice TP.

Sfida totale tra Mercedes e Ferrari

Intanto però al vertice resta viva la battaglia tra Mercedes, che vede amministrare un vantaggio di 72 lunghezze nel costruttori, e Ferrari.

Kimi Antonelli invece guida il mondiale piloti con 50 punti di margine su Lewis Hamilton. Molto passerà dalla nostra Monza, il tracciato è stato individuato da entrambe le squadre come snodo cruciale dell’anno. La scuderia di Maranello dovrebbe far esordire l’unità 067/6 del motore (ADUO2), sfruttando il secondo step normativo per migliorare la camera di combustione e ottimizzare le palette del turbo.

Per Mercedes, invece, Toto Wolff avrebbe deciso di rispondere all’attacco. A Brixworth hanno sviluppato una power unit M17 E Performance evoluta, abbinata a specifiche inedite di carburante Petronas.

Se così fosse, però, la Mercedes incasserebbe 20 posizioni di penalità sulla griglia brianzola per l’introduzione dei nuovi elementi, ma potrebbe sfruttare un circuito dove i sorpassi saranno più agevoli.

Il problema della squadra di Brackley, però, resta l’affidabilità. Non solo in pista, dove gli inglesi hanno registrato danni a tre batterie e la rottura di un motore termico, ma anche lato software con i problemi capitati a Russell in partenza per un bug. La Ferrari conta invece sulla durata finora dimostrata dai suoi componenti per arginare il divario velocistico.

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