Taranto 2026, pesi: doppio argento per Kegne, bronzo Abati nello strappo

La Nazionale di sollevamento pesi chiude la tre giorni di San Giorgio Ionico portando a 11 il totale dei podi azzurri. Tarquini quinto sia nello strappo sia nello slancio nei -95 kg.

L’Italia del sollevamento pesi chiude con 11 podi i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nell’ultima giornata di gare a San Giorgio Ionico arrivano due argenti per Genna Toko Kegne nella categoria fino a 77 kg e un bronzo per Simone Abati nello strappo dei -110 kg.

La ventitreenne livornese di origini camerunensi sale sul secondo gradino del podio sia nello strappo sia nello slancio, mentre Abati completa la propria prova con il terzo posto nello strappo.

Kegne argento nello strappo con 105 kg

Nello strappo dei -77 kg, Kegne apre con due alzate valide da 100 e 105 kg. Nel terzo tentativo prova a salire a 111 kg, senza però riuscire a completare l’alzata.

L’oro va all’egiziana Sara Samir Elsayed Mohamed Ahmed con 110 kg, mentre Kegne conquista l’argento davanti alla turca Tugbanur Koz, bronzo con 104 kg.

Secondo argento anche nello slancio

La classifica non cambia nello slancio. L’egiziana si impone con 137 kg, davanti ancora una volta a Kegne e Koz.

L’azzurra fallisce il primo tentativo a 127 kg, ma riesce a sollevare lo stesso peso alla seconda prova, assicurandosi così l’argento con 127 kg. Nel tentativo conclusivo prova a spingersi fino a 135 kg, senza però completare l’alzata.

Terza ancora Koz con 117 kg.

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Abati bronzo nello strappo dei -110 kg

Arriva una medaglia anche da Simone Abati nei -110 kg. L’azzurro completa tre alzate valide nello strappo, passando da 165 a 170 fino ai 175 kg che gli valgono il bronzo.

L’oro viene conquistato dallo spagnolo Marcos Ruiz Velasco con 185 kg, mentre l’argento va al tunisino Aymen Bacha con 176 kg.

Nello slancio Abati chiude quinto

Nello slancio Abati apre con un’alzata valida da 190 kg, poi fallisce i tentativi a 200 e 209 kg. Il siciliano termina così al quinto posto.

Il titolo va all’algerino Aymen Touiari con 209 kg, appena davanti a Ruiz Velasco, argento con 208 kg. Terzo il siriano Hamza Alasad Hallak con 191 kg.

Tarquini quinto nello strappo e nello slancio

Niente podio invece per Lorenzo Tarquini nei -95 kg. L’azzurro conclude quinto sia nello strappo sia nello slancio, rispettivamente con 162 kg e 193 kg.

Nello strappo l’oro va all’algerino Faris Touiari con 169 kg, davanti al kosovaro Kianoush Rostami, argento con 166 kg, e all’egiziano Karim Ibrahim Aly Abokahla, bronzo con 164 kg.

Nello slancio è invece Abokahla a imporsi con 204 kg. Secondo Rostami con 203 kg, terzo Touiari con 195 kg.

Con i tre podi dell’ultima giornata, la Nazionale italiana di sollevamento pesi chiude così la propria partecipazione a Taranto 2026 con 11 piazzamenti tra i primi tre.

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