Taranto 2026, Tomasini d’oro e quattro medaglie nell’iQFOiL: dirette su Sportface TV

Leonardo Tomasini conquista l’oro davanti a Federico Allan Pilloni. Nel torneo femminile argento per Medea Marisa Falcioni e bronzo per Carola Colasanto. Tarquini quinto nei pesi, Bouloussa finalista nel tennistavolo: entrambe le discipline live su Sportface TV.

Quattro medaglie per l’Italia nell’iQFOiL ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Leonardo Tomasini conquista l’oro e precede Federico Allan Pilloni nella classifica maschile, mentre Medea Marisa Falcioni e Carola Colasanto chiudono rispettivamente seconda e terza nel torneo femminile. Un oro, due argenti e un bronzo arricchiscono così il bilancio azzurro di mercoledì 2 settembre.

Il programma della giornata prosegue con tennistavolo e sollevamento pesi in diretta su Sportface TV.

Vela, Tomasini d’oro e Pilloni d’argento nell’iQFOiL

Leonardo Tomasini conclude le quindici regate dell’iQFOiL maschile al comando con 21 punti netti. L’azzurro conquista il titolo davanti al connazionale Federico Allan Pilloni, argento con 31 punti, completando una doppietta italiana nelle prime due posizioni.

Il bronzo va al francese Gaspard Carfantan, terzo con 39 punti e vincitore dell’ultima regata. Nella prova conclusiva Tomasini termina terzo, mentre Pilloni è quinto: piazzamenti che confermano i due azzurri ai vertici della classifica finale.

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Falcioni e Colasanto sul podio femminile

Due medaglie anche nell’iQFOiL femminile. Medea Marisa Falcioni conquista l’argento con 37 punti netti, mentre Carola Colasanto è di bronzo con 41.

A vincere il titolo è la greca Danai Pontifix, che chiude le quattordici regate con 28 punti. Nell’ultima prova, vinta dalla cipriota Natasa Lappa, Falcioni termina quinta e Colasanto sesta, mantenendo entrambe un posto sul podio della competizione.

Sollevamento pesi, Tarquini chiude quinto con 193 kg

Lorenzo Tarquini conclude anche la seconda finale dei 95 kg in quinta posizione. L’azzurro raggiunge 193 kg, prima di fallire l’ultimo tentativo a 197.

L’oro va all’egiziano Karim Ibrahim Ibrahim Aly Abokahla con 204 kg, appena uno in più del kosovaro Kianoush Rostami, argento con 203 dopo il tentativo fallito a 211. Bronzo all’algerino Faris Touairi con 195 kg, mentre l’albanese Ertjan Kofsha precede Tarquini con 194.

Per l’italiano il piazzamento si aggiunge al quinto posto ottenuto nella prima finale della giornata con 162 kg.

Tennistavolo, Bouloussa conquista la finale al settimo game

Mehdi Bouloussa raggiunge la finale del singolare maschile di tennistavolo. L’algerino supera il francese Leo De Nodrest per 4-3, imponendosi 11-4 nel settimo e decisivo game.

De Nodrest vince il primo parziale e si porta successivamente avanti 2-1, prima della reazione di Bouloussa, che ribalta il confronto con due game consecutivi conquistati per 11-6. Il francese risponde con l’11-8 del sesto parziale, ma nell’ultimo è l’algerino a prendere il controllo e a chiudere l’incontro.

Pallanuoto, Francia alla finale per il quinto posto

La Francia supera nettamente la Slovenia per 24-9 nel torneo maschile di pallanuoto e conquista l’accesso alla finale per il quinto posto. I transalpini, già avanti 12-5 durante l’incontro, ampliano il margine fino al risultato conclusivo.

Tennistavolo e pesi live su Sportface TV

Segui i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 su Sportface TV: tennistavolo e sollevamento pesi sono in diretta sulla piattaforma, con le sfide e le gare della giornata.