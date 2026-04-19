Europei di sollevamento pesi, Imperio apre con l’oro nei -48 kg: rimonta nello strappo e dominio nello slancio

A Batumi l’azzurra vince con 176 kg totali, quattro in più dell’ucraina Malaschuck. Dopo due errori iniziali a 77 kg, la reazione con 78 kg al terzo tentativo e poi una serie impeccabile nello slancio fino a 98 kg. Nel pomeriggio attesa Celine Delia nei -53 kg

L’Italia apre con un oro il proprio cammino agli Europei 2026 di sollevamento pesi in corso a Batumi. Protagonista Giulia Imperio, vincitrice nella categoria non olimpica -48 kg con una prestazione di grande solidità che vale il titolo continentale.

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La rimonta nello strappo

L’avvio non è stato semplice: Imperio ha commesso due errori iniziali a 77 kg, rischiando di compromettere la gara. La reazione è arrivata al terzo tentativo, con il sollevamento riuscito di 78 kg, misura risultata la migliore del lotto davanti all’ucraina Katerina Malaschuck, alla bulgara Boyana Kostadinova e alla turca Ezgi Klic, tutte ferme a 77 kg.

Il dominio nello slancio

Nello slancio Imperio ha fatto la differenza con una prova impeccabile: 93 kg, poi 96 kg e infine 98 kg. Un totale di 176 kg, quattro in più rispetto alla stessa Malaschuck (172 kg), argento. Bronzo per Kostadinova con 169 kg complessivi.

Nel pomeriggio Celine Delia nei -53 kg

La rassegna continentale prosegue con le categorie olimpiche: nel pomeriggio è attesa Celine Delia nella gara dei -53 kg femminili.