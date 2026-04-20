Europei di sollevamento pesi, Massidda bronzo nello slancio nei 65 kg: tre nulli nello strappo lo escludono dal totale

Il sardo centra il terzo posto con 171 kg ma gli errori iniziali gli costano la corsa al podio generale. Ozbek campione d’Europa con 323 kg. Quarta medaglia italiana dopo la tripletta d’oro di Imperio nei -48 kg. Forfait dell’ultima ora per Celina Delia

Indicazioni contrastanti ma comunque incoraggianti per Sergio Massidda nella seconda giornata dei Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi a Batumi. Il 24enne sardo, impegnato nella categoria 65 kg, è uscito di scena dalla classifica generale a causa di tre prove nulle nello strappo, riscattandosi poi con il bronzo di specialità nello slancio.

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Strappo fatale: tre errori consecutive

Massidda era tra i candidati al podio nel totale dei 65 kg, ma ha compromesso tutto nello strappo: il primo tentativo nullo a 140 kg, i successivi due a 141 kg. Tre errori consecutivi che lo hanno estromesso dalla corsa per la classifica generale, un risultato che con continuità tecnica sarebbe stato alla portata.

Riscatto nello slancio: bronzo con 171 kg

L’azzurro è tornato in pedana con determinazione nel clean and jerk, centrando il terzo posto con 171 kg sollevati al secondo tentativo. Davanti a lui soltanto il bulgaro Ivan Dimov (172 kg, argento) e il turco Muhammed Ozbek (180 kg, oro), campione del mondo in carica e primatista mondiale del totale.

Ozbek domina il totale, il podio generale

Ozbek si è confermato il dominatore della categoria: già secondo nello strappo con 143 kg alle spalle di Dimov (oro di specialità con 145 kg), ha dominato il clean and jerk e conquistato il titolo europeo con un totale di 323 kg. Argento a Dimov con 317 kg, bronzo all’altro turco Ferdi Hardal con 293 kg — misura che sarebbe stata alla portata di Massidda senza gli errori iniziali.

Italia a quota quattro medaglie

Con questo bronzo nello slancio l’Italia sale a quattro medaglie nella rassegna continentale, dopo la tripletta d’oro di Giulia Imperio nella categoria -48 kg nella giornata d’apertura. La giornata aveva registrato anche il forfait dell’ultima ora di Celina Delia nella -53 kg.