Italia U20 rugby, i 30 convocati per il World Rugby Junior World Championship 2026

Andrea Di Giandomenico ha scelto la rosa degli Azzurrini che prenderà parte al Mondiale giovanile in Georgia: l’Italia è nel girone C con Scozia, Giappone e Nuova Zelanda. Tutte le partite saranno visibili gratuitamente su RugbyPass TV.

Italia U20 verso il Mondiale in Georgia

La Nazionale Italiana U20 maschile è pronta a iniziare il proprio percorso nel World Rugby Junior World Championship 2026. Dopo i test disputati contro Spagna e Inghilterra e al termine di due settimane di preparazione, il capo allenatore Andrea Di Giandomenico ha ufficializzato l’elenco dei trenta giocatori convocati per il torneo iridato di categoria, in programma in Georgia.

L’edizione 2026 segna un cambiamento importante per la competizione, che si presenta con una formula ampliata: le squadre partecipanti passano infatti da 12 a 16. L’Italia è stata inserita nel girone C insieme a Scozia, Giappone e Nuova Zelanda.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il calendario degli Azzurrini nel girone C

Il cammino della Nazionale U20 inizierà il 27 giugno contro la Scozia. Gli Azzurrini torneranno poi in campo il 2 luglio contro il Giappone, prima di chiudere la fase a gironi il 7 luglio contro la Nuova Zelanda.

Il piazzamento nel gruppo determinerà la seconda parte del torneo: le prime classificate di ogni girone accederanno alle semifinali, le seconde giocheranno per le posizioni dal quinto all’ottavo posto, le terze per quelle dal nono al dodicesimo e le quarte per i piazzamenti dal tredicesimo al sedicesimo.

La rosa scelta da Di Giandomenico

Per la spedizione in Georgia, Di Giandomenico ha costruito una rosa composta da cinque piloni, tre tallonatori, cinque seconde linee, quattro terze linee, due mediani di mischia, due mediani di apertura, quattro centri, tre ali e due estremi.

Il tecnico aquilano ha spiegato così le proprie scelte: “La crescita della squadra era già emersa durante il Sei Nazioni e nelle ultime settimane siamo riusciti a consolidare il lavoro svolto. La scelta dei 30 convocati non è stata semplice, perché tutti hanno dato un contributo importante al percorso. Ora ci attende una Coppa del Mondo in cui non sarà possibile fare calcoli: la Scozia e il Giappone saranno subito sfide decisive per il nostro cammino. Vogliamo essere competitivi in ogni partita e fare affidamento su tutta la rosa, perché in un torneo così intenso ogni giocatore può diventare determinante. L’obiettivo di entrare tra le prime otto è qualcosa a cui aspiriamo, ma sappiamo che dovremo guadagnarcelo gara dopo gara”.

Italia U20 rugby, tutti i convocati per il World Rugby Junior World Championship 2026

PILONI

Christian BRASINI (Livorno Rugby)

Emiliano MASTROPASQUA (Amatori&Union Rugby Milano)

Erik MEROI (Rugby Club Pasian di Prato)

Giacomo MESSORI (Rugby Petrarca)

Luca TREVISAN (Golden Lions)

TALLONATORI

Giorgio Nabil BAVARESCO (Rugby Petrarca)

Ettore DINARTE (Valpolicella Rugby)

Valerio PELLI (Mogliano Veneto Rugby)

SECONDE LINEE

Simone FARDIN (Rugby Casale)

Christian GERMANÒ (Fiamme Oro Rugby)

Enoch OPOKU-GYAMFI (Bath Rugby, 1 cap con la Nazionale Maggiore)

Fabio SALVANTI (Unione Rugby Firenze)

Marco SPREAFICHI (Benetton Rugby Treviso)

TERZE LINEE

Carlo Antonio BIANCHI (Unione Rugby Firenze)

Antony Italo MIRANDA (Mogliano Veneto Rugby)

Davide SETTE (Rugby Experience L’Aquila)

Jaheim Noel WILSON (Rugby Club Pasian di Prato)

MEDIANI DI MISCHIA

Mattia ANDRETTI (Mogliano Veneto Rugby)

Nikolaj VAROTTO (Benetton Rugby Treviso)

MEDIANI DI APERTURA

Francesco BRAGA (Valpolicella Rugby)

Roberto FASTI (Benetton Rugby Treviso)

CENTRI

Riccardo CASARIN (Amatori&Union Rugby Milano)

Luca DE NOVELLIS (Pesaro Rugby)

Giacomo FALCHETTO (Benetton Rugby Treviso)

Edoardo VITALE (CUS Milano Rugby)

ALI

David LUISATO (Benetton Rugby Treviso)

Luca ROSSI (Pesaro Rugby)

Alessio SCARAMAZZA (La Rugby L’Aquila)

ESTREMI

Pietro CELI (Livorno Rugby)

Alessandro RAGUSI (Racing Club De France Rugby)

Dove vedere il World Rugby Junior World Championship 2026

Tutte le partite del World Rugby Junior World Championship 2026, in programma in Georgia dal 27 giugno al 18 luglio, saranno trasmesse in diretta gratuita in Italia su RugbyPass TV.

Gli appassionati potranno seguire l’intero torneo, comprese le gare dell’Italia U20 e gli incontri delle altre quindici Nazionali partecipanti, fino alla finale che assegnerà il titolo mondiale di categoria.

La competizione inaugura una nuova fase della propria storia anche dal punto di vista della denominazione ufficiale, con il nome World Rugby Junior World Championship e un format allargato a sedici squadre divise in quattro gironi da quattro.

RugbyPass TV, piattaforma streaming ufficiale di World Rugby, è accessibile tramite browser e attraverso le app dedicate per dispositivi mobili e smart TV. Per vedere le partite è sufficiente registrarsi gratuitamente alla piattaforma. Calendario completo, orari, gironi e informazioni aggiuntive sono disponibili sul portale ufficiale di World Rugby.

Titolo SEO

Italia U20 rugby: convocati World Rugby Junior World Championship 2026

Slug

italia-u20-rugby-convocati-world-rugby-junior-world-championship-2026

Meta description

Italia U20 rugby, i 30 convocati di Andrea Di Giandomenico per il World Rugby Junior World Championship 2026 in Georgia: calendario, girone e diretta su RugbyPass TV.

Lancio Facebook

La Nazionale Italiana U20 maschile è pronta per il World Rugby Junior World Championship 2026: Andrea Di Giandomenico ha scelto i 30 Azzurrini che voleranno in Georgia. Nel girone C sfide contro Scozia, Giappone e Nuova Zelanda.

#Rugby #ItaliaU20 #Azzurrini #WorldRugby #JuniorWorldChampionship #RugbyItalia

Lancio X

Italia U20 rugby, ufficiali i 30 convocati per il World Rugby Junior World Championship 2026 in Georgia 🏉

Azzurrini nel girone C con Scozia, Giappone e Nuova Zelanda.

#Rugby #ItaliaU20 #WorldRugby #Azzurrini