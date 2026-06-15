Golden Spike 2026, Tamberi salta l’appuntamento: il motivo e quando torna

Non è ancora il momento di tornare in pista per Gianmarco Tamberi: l’azzurro deve rimandare il rientro e non ci sarà a Ostrava

Il Golden Spike di Ostrava dovrà fare a meno di un suo grande protagonista. Gianmarco Tamberi ha infatti comunicato che non ci sarà all’ottava tappa del Continental Tour Gold, rimandando a data da destinarsi il tanto atteso debutto stagionale.

Una scelta obbligata per il campione olimpico, costretto a fare i conti con un calvario fisico che ne ha condizionato anche gli ultimi mesi. Tra fascite plantare e un nuovo calcolo renale, Gimbo ha dovuto gettare la spugna, decidendo di saltare l’appuntamento ceco per focalizzarsi esclusivamente sulla lunga e delicata fase di avvicinamento ai Campionati Europei di Birmingham di agosto.

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Lì non potrà proprio mancare e a questo punto è l’evento cerchiato in rosso sul calendario per il suo rientro. L’ultima volta che lo abbiamo visto in pedana risale al lontano 14 settembre 2025, con quell’amarissima eliminazione nelle qualificazioni ai Mondiali in Giappone che ha chiuso un’annata da dimenticare.

I rappresentanti italiani a Ostrava

Se il re dell’alto diserta la pedana, la bandiera azzurra a Ostrava sventolerà comunque con nomi eccezionali. Leonardo Fabbri si presenta al via da grande favorito e nuovo punto di riferimento assoluto della spedizione tricolore.

Il gigante fiorentino, reduce dal trionfo nella tappa di Diamond League sul rettangolo di casa a Roma, è in un momento di forma stratosferico.

Dopo aver superato la fatidica barriera dei 22 metri in due delle ultime tre uscite, replicando il sontuoso 22.14 sia al Golden Gala che a Pergine, Fabbri è pronto a dare battaglia. A fargli da scudiero ci sarà Nick Ponzio, pronto a raccogliere l’eredità di Gimbo e a difendere i colori dell’Italia.