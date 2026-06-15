Campionati Giovanili, cinque scudetti in palio: le finali Under 15, Under 16 e Under 17 in diretta su Sky

Settimana decisiva per i Campionati Nazionali Giovanili SGS TIM. Da Perugia-Albinoleffe a Juventus-Inter, Sky e NOW trasmetteranno le finali che assegneranno i titoli nazionali delle categorie Under 15, Under 16 e Under 17.

Entrano nel vivo i Campionati Nazionali Giovanili SGS TIM, con una settimana che assegnerà ben cinque titoli italiani tra Serie A, Serie B e Serie C. Le finali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, permettendo agli appassionati di seguire da vicino alcuni dei migliori talenti del calcio italiano.

Dalla sfida Under 17 tra Perugia e Albinoleffe fino al derby d’Italia giovanile tra Juventus e Inter, il programma propone appuntamenti di grande interesse per osservatori, addetti ai lavori e tifosi.

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Si parte con la finale Under 17 Serie C

Il primo titolo a essere assegnato sarà quello dell’Under 17 Serie C.

Martedì 16 giugno, allo stadio Tullo Morgagni di Forlì, si sfideranno Perugia e Albinoleffe. La partita sarà trasmessa alle ore 20 su Sky Sport Max con la telecronaca di Walter Topan.

Lecco e LR Vicenza per lo scudetto Under 16 Serie C

Venerdì 19 giugno toccherà alla finale Under 16 Serie C.

Sul terreno dello stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna, Lecco e LR Vicenza si contenderanno il titolo nazionale con calcio d’inizio alle ore 18. La diretta sarà proposta da Sky Sport Max.

Albinoleffe e Alcione Milano per l’Under 15 Serie C

Sabato 20 giugno spazio alla finale Under 15 Serie C.

L’Albinoleffe torna protagonista affrontando l’Alcione Milano allo stadio Romeo Neri di Rimini. Il match sarà trasmesso alle 18 su Sky Sport Calcio.

Empoli-Milan vale il tricolore Under 15 Serie A-B

Domenica 21 giugno sarà il turno della finale Under 15 Serie A-B.

A contendersi lo scudetto saranno Empoli e Milan, due tra i settori giovanili più importanti del panorama nazionale. Anche in questo caso il fischio d’inizio è fissato alle 18 e la diretta sarà su Sky Sport Calcio.

Chiusura con Juventus-Inter Under 16

Lunedì 22 giugno si chiuderà la settimana delle finali con una sfida dal grande fascino.

Juventus e Inter si affronteranno per il titolo Under 16 Serie A-B alle ore 20. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Max con la telecronaca di Biagio Liccardo.

Il programma completo delle finali

Martedì 16 giugno

Perugia-Albinoleffe (Finale Under 17 Serie C) – ore 20, Sky Sport Max

Venerdì 19 giugno

Lecco-LR Vicenza (Finale Under 16 Serie C) – ore 18, Sky Sport Max

Sabato 20 giugno

Albinoleffe-Alcione Milano (Finale Under 15 Serie C) – ore 18, Sky Sport Calcio

Domenica 21 giugno

Empoli-Milan (Finale Under 15 Serie A-B) – ore 18, Sky Sport Calcio

Lunedì 22 giugno