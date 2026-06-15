Giro Next Gen 2026, Davide Donati vince a Crotone e conquista la Maglia Rosa

Il talento della Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies si impone nella seconda tappa davanti a Taillieu e Sparfel. Per il bresciano arriva anche il primato nella classifica generale dopo una giornata corsa a ritmi record.

Davide Donati si prende tutto. Dopo aver sfiorato il colpo nella frazione inaugurale, il giovane corridore della Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies conquista la seconda tappa del Giro Next Gen 2026 e indossa la Maglia Rosa al termine della Crotone-Crotone di 154 chilometri.

Per il bresciano continua così una stagione straordinaria, già impreziosita dalle vittorie al Giro di Sardegna tra i professionisti e dal successo alla Parigi-Roubaix Espoirs. Sul traguardo calabrese Donati ha regolato in volata Aldo Taillieu della Visma | Lease a Bike Development e Aubin Sparfel della Decathlon CMA CGM Development Team.

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Tappa velocissima e fuga ripresa nel finale

La seconda frazione del Giro Next Gen è stata caratterizzata da un ritmo altissimo fin dalle prime battute. La prima ora di corsa è filata via a una media di 50 km/h, preludio a quella che sarebbe diventata la tappa più veloce nella storia della corsa con una media finale di 48,597 km/h.

Dopo circa 65 chilometri di continui tentativi, sono riusciti a evadere dal gruppo Stefano Leali, Mees Vlot, Johan Blanc, Matteo Gialli, Leonardo Rossi e Tommaso Alunni. Il sestetto ha provato a resistere fino agli ultimi chilometri, ma il gruppo ha chiuso definitivamente il gap a soli due chilometri dall’arrivo.

Nel finale da segnalare anche un momento delicato per la Maglia Rosa Kasper Haugland, costretto a mettere piede a terra in uscita da una rotatoria dopo una sbavatura. Il norvegese è riuscito a rientrare in gruppo, ma non ha potuto evitare il sorpasso in classifica generale.

Donati in Rosa grazie agli abbuoni

La vittoria di tappa ha permesso a Donati di conquistare anche la leadership della corsa. Grazie ai dieci secondi di abbuono il corridore italiano ha raggiunto Haugland in classifica generale, superandolo però per i migliori piazzamenti ottenuti nelle prime due tappe.

A completare il podio della generale c’è Riccardo Fabbro della UC Trevigiani Energiapura Marchiol, staccato di 8 secondi.

Le parole della nuova Maglia Rosa

Al termine della tappa Donati ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto:

“Sono arrivato qui al Giro Next Gen per vincere una tappa e provare a prendere la Maglia Rosa già ieri, ma è stato comunque emozionante ottenerla qui oggi. Nella prima parte di gara ero più rilassato, ho avuto anche modo di scherzare in gruppo. Poi ovviamente mi sono concentrato. È stato un finale abbastanza caotico ma sono contento, anche perché è stata una vittoria di squadra”.

Ordine d’arrivo

Davide Donati (Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies) – 3h10’08” Aldo Taillieu (Visma | Lease a Bike Development) s.t. Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) s.t.

Classifica generale