Irbin Vicco, Baldelli, Ragni e Simion sul podio ai Campionati Europei di Para Biathle-Triathle e Para Laser Run in Turchia. Nuovo successo per il progetto Parapentathlon della Fipm.

L’Italia continua a scrivere la storia del Parapentathlon. Agli Europei di Para Biathle-Triathle e Para Laser Run in corso ad Alanya (Turchia), gli azzurri hanno conquistato quattro podi, confermando la crescita del movimento lanciato dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (Fipm) nel 2023.

A rappresentare l’Italia, i convocati Irbin Augusto Vicco (Asd Futura P.M.) e Alina Alexandra Simion (Primula Bianca), insieme agli atleti Alessandro Ragni (Asd Filosport) con la guida Michele Totaro e Michele Baldelli (Dinamo Triathlon Pesaro) con la guida Cesare Bussetti, presenti grazie al supporto delle rispettive società. Tutti e quattro sono riusciti a conquistare una medaglia, portando il tricolore sul podio europeo.

I risultati azzurri

Irbin Augusto Vicco – oro nel Para Laser Run (categoria PMP5b) , confermando il titolo mondiale conquistato nell’agosto scorso.

Michele Baldelli – oro all’esordio internazionale nel Para Laser Run (categoria PMP6a) insieme alla guida Cesare Bussetti .

Alessandro Ragni – argento nella stessa categoria, sempre con il supporto della guida Michele Totaro .

Alina Alexandra Simion – oro nella categoria PMP5b, anche per lei prima partecipazione internazionale.

Bussetti ha inoltre preso parte alla competizione Laser Run Under 19, chiudendo al 13° posto.

Grande soddisfazione per la responsabile del settore Parapentathlon della Fipm, Adriana Fabbri, che ha commentato:

“Sono orgogliosa dei risultati raggiunti in questa prima competizione. Il successo è frutto di un lavoro di squadra e delle decisioni strategiche del commissario straordinario Gianni Cuneo. Ringrazio il segretario generale Salvatore Sanzo, il tecnico Raffaele Secchi e tutto lo staff per il supporto dato a questo progetto di sport sempre più inclusivo”.