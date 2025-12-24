Disastro Ferrari, ultim’ora da incubo in F1: notizia gravissima

Anche il mondiale del 2026 di Ferrari rischia di partire in salita. Le cose si stanno già mettendo male per Fred Vasseur e gli altri.

Dopo una stagione francamente da incubo, per Ferrari è ora di voltare decisamente pagina: la carriera del Team Principal e di entrambi i piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, dipende davvero da questo: il primo potrebbe non essere confermato, il secondo potrebbe decidere di cambiare squadra per provare almeno a vincere un titolo, il terzo decidere di ritirarsi, e tanti saluti a tutti.

Prima ancora che la stagione del 2026 sia anche solo vicina alla prima partenza, sembra che ci siano già polemiche sui motori: Mercedes e Red Bull sono state accusate dalla stampa di mezzo mondo di avere un vantaggio illecito, maggiorando il limite del rapporto di compressione grazie ad uno stratagemma che nei prossimi giorni, sarà sicuramente approfondito. Ma parlando di power unit, anche la Rossa ha i suoi bei problemi da gestire.

Il problema principale ovviamente è che lo sviluppo della SF-26 dovrebbe essere già avviato da tempo: e considerando che il motore è tra i primi componenti su cui si vanno a mettere le mani se la FIA non dovesse chiarire alla svelta il regolamento, decidendo se intervenire o meno dopo la controversia, Ferrari sarà sicuramente in grande svantaggio rispetto a due rivali.

Serve chiarezza o Ferrari non può farcela

Dalle prime indiscrezioni, sembra che Red Bull e Mercedes siano riuscite a superare il limite del rapporto di compressione sfruttando il calore che dilata alcune parti dei cilindri a regimi alti. In pratica, essendo impossibile per ovvie ragioni misurare il rapporto tra la superficie dei cilindri e la camera di scoppio mentre l’automobile va ad oltre 300 chilometri orari, per la FIA non c’è modo di accertare questa violazione del regolamento.

Supponendo che la FIA alzi bandiera bianca e permetta questo stratagemma non proprio pulitissimo cosa dovrebbe fare Ferrari quantomeno per non partire svantaggiata in griglia? Un lavoro costoso, lungo e per cui non c’è materialmente tempo: riprogettare del tutto l’albero motore, probabilmente, le bielle che andrebbero allungate e intervenire sui cilindri e la camera di scoppio.

Un processo che per ovvi motivi interesserebbe anche tutti gli altri team, ma a noi da italiani, chiaramente sta più a cuore la situazione della squadra con la livrea rossa. L’unica soluzione per uscire da questo momento di panico è che l’incontro previsto dalla FIA in questi giorni dia risposte chiare e non equivocabili su come gestire questa zona grigia del regolamento di gara.